Anne İle Oğluna Otomobil Çarptı

Şanlıurfa'da karşıdan karşıya geçemeye çalışan anne ile oğluna otomobil çarptı.

Şanlıurfa'da karşıdan karşıya geçemeye çalışan anne ile oğluna otomobil çarptı. Kazada yaralanan anne ve oğlu, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesinde meydana geldi. Eyyüp Z. yönetimindeki 63 EY 004 plakalı otomobil, İl Göç İdaresi mevkisinde karşıdan karşıya geçemeye çalışan ismi öğrenilemeyen bir kadın ile oğluna çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan kadın ile 4 yaşındaki oğlu, olay yerine çağrılan ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.