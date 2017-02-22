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Anne Kız Son Yolculuğuna Birlikte Uğurlandı

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Anne Kız Son Yolculuğuna Birlikte Uğurlandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde vahşi bir cinayete kurban giden 4 yaşındaki Irmak'ın babası Bilal Kupal'ın cinnet getirmesi sonucu bıçaklayarak öldürdüğü...

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde vahşi bir cinayete kurban giden 4 yaşındaki Irmak'ın babası Bilal Kupal'ın cinnet getirmesi sonucu bıçaklayarak öldürdüğü karısı ve kızı toprağa verildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 14 Ekim 2016 tarihinde hurdacı Himmet A. tarafından cinsel istismara maruz kaldıktan sonra boğularak öldürülen Irmak Kupal'ın babası Bilal Kupal, dün cinnet getirmesi sonucu eşi Suriye Kupal (27) ve 10 yaşındaki kızı Ayşe Kupal'ı bıçaklayarak öldürdü. Bilal Kupal tarafından öldürülen Suriye Kupal ve Ayşe Kupal için Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Ceberburhan Mahallesi'ndeki Ceberburhan Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, Alaşehir Kaymakamı Aydın Abak, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Suriye Kupal'ın babası Bekir Ilgaz, babaannesi Şengül Ilgaz, akrabaları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazeye katılan CHP'li Biçer, Suriye Kupal ve Ayşe Kupal'ın yakınlarını teskin ederken, akrabaları Kürtçe ağıtlar yaktı. Anne Suriye Kupal ve kızı Ayşe Kupal'ın tabutları musalla taşında yan yana konuldu. Kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

Öte yandan, eşi Suriye Kupal ve kızı Ayşe Kupal'ı öldüren Bilal Kupal ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bilal Kupal'ın tutuklanarak cezaevine sevk edilmesi bekleniyor.

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