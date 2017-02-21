  • BIST 88.588
  • Altın 144,100
  • Dolar 3,6217
  • Euro 3,8460
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 2 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 5 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 6 °C

Anne-oğulu Ölüm İş Çıkışında Yakaladı

» »
Anne-oğulu Ölüm İş Çıkışında Yakaladı
Antalya'da aynı iş yerinde çalışan anne ve oğluna, motosikletle işten eve döndükleri sırada otomobil çarptı.

Antalya'da aynı iş yerinde çalışan anne ve oğluna, motosikletle işten eve döndükleri sırada otomobil çarptı. Kazada, motosikleti kullanan genç ile annesi hayatını kaybetti. Kaza anında otomobilin yaptığı uzun fren izleri ile motosikletin etrafa yayılan parçaları kazanın boyutunu gözler önüne sererken, ölen 19 yaşındaki gencin 3 ay önce Şanlıurfa'da dünya evine girip yuva kurmak için Antalya'ya geldiği öğrenildi.

Kaza, Antalya'nın Demre ilçesi, D400 Karayolu üzerindeki Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali kavşağında saat 23.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ardiyede beraber çalışan Menhiye Uvaçin (38) ile oğlu İsa Uvaçin (19), iş çıkışı motosikletle evlerine gitmek için yola çıktı. 19 yaşındaki gencin sürdüğü motosiklete, hal kavşağına geldiği sırada Demre istikametinden Finike'ye doğru giden ve iddiaya göre süratli seyreden Y. T.'nin (23) kullandığı 07 AZD 28 plakalı otomobil çarptı. Kasksız olan anne ve oğlu, çarpanın etkisiyle metrelerce uzağa fırladı.

Motosiklet parçalandı

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz anne ve oğlunun olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kazayı yara almadan atlatan araç sürücüsü Y. T ise, polis tarafından gözaltına alınarak Demre Polis Merkezine götürüldü. Kaza sonrası olay yerine gelen anne ve oğlunun yakınları gözyaşlarına boğuldu. Anne ve oğlunun cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Demre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sırasında motosiklet parçalanırken otomobilin yaptığı uzun fren izleri ise dikkat çekti.

3 ay önce evlenmişti

İsa Uvaçin'in 3 ay önce memleketi Şanlıurfa'da dünya evine girdiği, yuvasını kurmak için de Demre ilçesine gelerek annesiyle birlikte Yaş Sebze ve Meyve Toptancı halindeki bir ardiyede ekmek parasını kazandığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yaşadığı Kazanın Ardından Bacağı Kesilen Genç Hukuk Mücadelesi Başlattı21 Şubat 2017 Salı 08:33
  • Uludağ’da Kaybolan Kayakçı Jandarma Ekipleri Tarafından Bulundu.21 Şubat 2017 Salı 08:33
  • Drift Yaparak ‘Makas’ Atan Trafik Magandası Kamerada21 Şubat 2017 Salı 08:23
  • Hakkari Kırsalına Ve Zap Bölgesine Hava Harekatı21 Şubat 2017 Salı 08:18
  • 1 Buçuk Dakikada 10 Bin Liralık Sigarayı Çaldılar21 Şubat 2017 Salı 08:18
  • Bafra’da Metruk Binada Yangın21 Şubat 2017 Salı 08:03
  • Hsyk İhraç Kararları21 Şubat 2017 Salı 07:58
  • Malatya’da Fetö/pdy Soruşturması21 Şubat 2017 Salı 07:23
  • Sahte Polis, Savcı Ve Jandarmalara Dev Operasyon21 Şubat 2017 Salı 07:23
  • Zabıta’dan Suriyeli Dilencilere Yönelik Operasyon21 Şubat 2017 Salı 05:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti