Anne Servis Şoförü, Öğrencilerin De Annesi Oldu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde öğrenci servis şoförlüğü yapan 2 çocuk annesi Emine Arıcan, öğrencilere kendi çocukları gibi ilgilenip onlarla dertlenip...

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde öğrenci servis şoförlüğü yapan 2 çocuk annesi Emine Arıcan, öğrencilere kendi çocukları gibi ilgilenip onlarla dertlenip onlarla seviniyor. 2 yıldır servis şoförlüğü yaptığını belirten Arıcan, ilkokul ve lise öğrencilerini her sabah okula bırakıp akşam evlerine götürüyor. Bunun yanı sıra Gazipaşa Havalimanında personel servisliği de yapan Arıcan, "Öğrenci servis şoförlüğünü severek yapıyorum. Benim de 2 oğlum var. Bunlar benim çocuklarım gibi oldular. Sabah okula götürüyorum, öğle yemeğe getiriyorum. Ayrıca okul çıkışlarında da alıp evlerine götürüyorum ama benim işim devam ediyor. Ayrıca hava limanına da gidiyorum. Oraya da servis yapıyorum" dedi. Öğrencilerle diyaloğunun çok güzel olduğunu dile getiren Arıcan, "Annelerimizle de diyaloğumuz güzel. Annelerden çok güzel tepkiler alıyorum. Ben servis şoförlüğünü çok seviyorum. İnşallah bir aksilik çıkmazsa devam ederim. Çocukları da çok seviyorum. gerçekten hafta sonları bile onları özlüyorum. Bunları hoş bir meslek kabul ediyorum. Zorluğu kadar da güzelliği var" diye konuştu.

Öğrenciler ise Emine Arıcan'a "Emine Anne" diye hitap ediyorlar. Öğrencilerden Murat Haşlama "Emine anne bize anne şefkati ile davranıyor. Diğerlerinden daha havalı ve güzel oluyor" dedi.

Öğrenci Zehra Erol, şoförleri Emine Anneden çok memnun olduklarını belirterek, "Ben gayet memnunum çünkü diğer şoförlere göre daha dikkatli. Her konuda bize yardımcı oluyor. Başka bir ihtiyacımız olursa yardım ediyor. Emine Anne bizim servisteki ikinci annemiz oldu" diye konuştu.

Bir diğer öğrenci Eda Nur "Servisimizden gayet memnunum çünkü diğer şoförler gibi dikkatsiz değil, bize annemiz gibi dikkat ediyor" dedi.