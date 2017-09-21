  • BIST 105.064
  • Altın 146,120
  • Dolar 3,5109
  • Euro 4,1827
  • Samsun 26 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 31 °C
  • İzmir 28 °C
  • Ordu 27 °C
  • Sinop 29 °C
  • Giresun 26 °C
  • Amasya 30 °C
  • Rize 27 °C
  • Trabzon 25 °C

Anne Ve Anne Adaylarına Çocuk Sağlığı Eğitimi

» »
Anne Ve Anne Adaylarına Çocuk Sağlığı Eğitimi
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci'deki anneler ve anne adaylarını çocuk sağlığı konusunda bilgilendirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci'deki anneler ve anne adaylarını çocuk sağlığı konusunda bilgilendirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl kadın sağlığı semineriyle gittiği 17 ilçeye bu yıl çocuk sağlığı seminerleriyle gidiyor. Etkinlikler kapsamında Demirci ilçesindeki kadınlara çocuk sağlığı konusunda bilgilendirme yapıldı. Demirci Sanayi ve Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitim semineri Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan Ebe Gülşah Filiz tarafından verildi. Demircili kadınlar seminere yoğun ilgi gösterdi.

Eğitimin içeriği ile ilgili bilgi veren Gülşah Filiz, "Kişilerin ve ortamın temiz ve sağlıklı olması hem erken çocukluk dönemindeki çocuklara model olmak açısından hem de sağlıklı ve güvenli yaşama bilincini geliştirmek, alışkanlık ve tutumları kazandırmak açısından büyük önem taşır. Çocukların evde, eğitim kurumlarında ve oyun alanlarında güvenliğini sağlamak üzere her türlü tedbiri almak, hastalıklardan korunmalarını sağlamak, olası kazalara karşı ilkyardım uygulamalarını yapabilmek, birey olma bilincinin temel öğelerindendir. Seminerlerimizin amacı, gelecek nesillerin sağlıklı olmaları ve bu durumu sürdürebilmeleridir. Sağlıklı birey, sağlıklı toplum anlayışı ile toplumun huzur ve mutluluğunu, ekonomik ve sosyal kalkınmayı güvence altına alacaktır" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 17 ilçede sürdürülen sağlık seminerlerine büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Çocuklarımızın sağlığı ülkemizin sağlığı demektir. Gelecek kuşaklar ve onları en iyi şekilde yetiştirecek anneler için eğitim seminerlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Küçük Öğrenciler Beyaz Güvercin Uçurdu21 Eylül 2017 Perşembe 12:48
  • Azerbaycan’nın Kütüphane Projesine Türkiye’den Destek21 Eylül 2017 Perşembe 12:43
  • Bilgievleri Yeni Dönem Kayıtlarına Yoğun İlgi21 Eylül 2017 Perşembe 12:33
  • EĞİTİMDE SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ: TEOG KALKIYOR21 Eylül 2017 Perşembe 12:21
  • Milas’ta Velilere Okula Uyum Eğitimi21 Eylül 2017 Perşembe 12:08
  • Büyükşehir’in Hizmet İçi Eğitimleri Devam Ediyor21 Eylül 2017 Perşembe 12:08
  • Öğrenci Topluluklarının Akademik Danışmanları Toplantısı Gerçekleştirildi21 Eylül 2017 Perşembe 12:03
  • Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları İkincisi Gerçekleşti21 Eylül 2017 Perşembe 11:58
  • Altaç: “Eğitime Harcanan Bütçeden Çekinmemek Gerekir”21 Eylül 2017 Perşembe 11:53
  • Siirtli Kadınlara Okuma Yazma Kursu21 Eylül 2017 Perşembe 11:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti