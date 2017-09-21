Anne Ve Anne Adaylarına Çocuk Sağlığı Eğitimi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci'deki anneler ve anne adaylarını çocuk sağlığı konusunda bilgilendirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci'deki anneler ve anne adaylarını çocuk sağlığı konusunda bilgilendirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl kadın sağlığı semineriyle gittiği 17 ilçeye bu yıl çocuk sağlığı seminerleriyle gidiyor. Etkinlikler kapsamında Demirci ilçesindeki kadınlara çocuk sağlığı konusunda bilgilendirme yapıldı. Demirci Sanayi ve Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitim semineri Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan Ebe Gülşah Filiz tarafından verildi. Demircili kadınlar seminere yoğun ilgi gösterdi.

Eğitimin içeriği ile ilgili bilgi veren Gülşah Filiz, "Kişilerin ve ortamın temiz ve sağlıklı olması hem erken çocukluk dönemindeki çocuklara model olmak açısından hem de sağlıklı ve güvenli yaşama bilincini geliştirmek, alışkanlık ve tutumları kazandırmak açısından büyük önem taşır. Çocukların evde, eğitim kurumlarında ve oyun alanlarında güvenliğini sağlamak üzere her türlü tedbiri almak, hastalıklardan korunmalarını sağlamak, olası kazalara karşı ilkyardım uygulamalarını yapabilmek, birey olma bilincinin temel öğelerindendir. Seminerlerimizin amacı, gelecek nesillerin sağlıklı olmaları ve bu durumu sürdürebilmeleridir. Sağlıklı birey, sağlıklı toplum anlayışı ile toplumun huzur ve mutluluğunu, ekonomik ve sosyal kalkınmayı güvence altına alacaktır" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 17 ilçede sürdürülen sağlık seminerlerine büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Çocuklarımızın sağlığı ülkemizin sağlığı demektir. Gelecek kuşaklar ve onları en iyi şekilde yetiştirecek anneler için eğitim seminerlerimizi sürdüreceğiz" dedi.