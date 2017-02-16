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’Anne Ve Çocuk’ Konulu Bilgilendirme Semineri Çorlu’da Gerçekleşti

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’Anne Ve Çocuk’ Konulu Bilgilendirme Semineri Çorlu’da Gerçekleşti
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Çorlu Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma Merkezinin ortak çalışmasıyla "Anne ve Çocuk" konulu bilgilendirme semineri...

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Çorlu Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma Merkezinin ortak çalışmasıyla "Anne ve Çocuk" konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 Aralık 2016 tarihinde faaliyete geçirilen Kadın Danışma Merkezleri, bilgilendirme seminerlerine devam ediyor. SODAM bünyesindeki mevcut kurslara katılan 40 kadın kursiyere Çorlu Kadın Danışma Merkezi seminer verdi. Çorlu Kaymakamlığına ait Sosyal Dayanışma Merkezinde gerçekleşen seminerde Psikolog Gülden Şentürk, Psikolog Esra Akyüz ve Sosyal Hizmet Uzmanı Hayriye Özcan katılımcılara önemli bilgiler verdi.

Sunumda anne-baba tutumlarının çocuk yetiştirmedeki önemine değinen Psikolog Esra Akyüz, çocukların sağlıklı bir ortamda yetişmesi için en uygun tutumun demokratik aile yapılarında ortaya çıktığını vurguladı.

Programda, Psikolog Gülden Şentürk anne-çocuk arasındaki güvenli bağlanmanın önemine değinerek güvenli bağlanmış çocukların yetişkinlik hayatlarında, sosyal ilişkileri kuvvetli, paylaşımcı, özgüvenleri yüksek bireyler olduklarını ifade etti.

Çorlu Kadın Danışma Merkezi psikologlarının ardından söz alan Sosyal Hizmet Uzmanı Hayriye Özcan, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu'ndan bahsetti. Özcan, çocukların sosyal haklarına değinerek, çocukların ve ailelerin, yardım ve destek alabilecekleri kurumları paylaştı.

Uzmanlar sunumların ardından katılımcılardan gelen soruları yanıtladı. Sunum sonrasında; önemli bilgiler aktarıldığını ifade eden katılımcılar, Çorlu Kadın Danışma Merkezi uzmanlarına teşekkür etti.

’Anne Ve Çocuk’ Konulu Bilgilendirme Semineri Çorlu’da Gerçekleşti

’Anne Ve Çocuk’ Konulu Bilgilendirme Semineri Çorlu’da Gerçekleşti

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