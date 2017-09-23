Anne Ve Kızına Silahlı Saldırı

Malatya'da anne ve kızı silahlı saldırıda ayaklarından yaralandılar.

Malatya'da anne ve kızı silahlı saldırıda ayaklarından yaralandılar. Şüpheli ise kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesinde yaşandı. Canlı Hayvan Pazarı yakınlarında yaşanan olayda iddiaya göre N.N. isimli şüpheli, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı anne S.E. (57) ile kızı E.E.'ye (32) silahla ateş ederek ayağından vurdu.

Olayın ardından zanlı kaçarken yaralanan anne ve kızı, özel bir araçla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaçan zanlı ise kısa sürede polis ekipleri tarafından suç aleti silah ile birlikte yakalandı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.