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Anne Ve Kızını Ayıran Trafik Kazasının Zanlısı "Pişmanım" Dedi

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Anne Ve Kızını Ayıran Trafik Kazasının Zanlısı "Pişmanım" Dedi
Bursa'nın Mudanya ilçesinde anne ve kızı ayıran trafik kazasında sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde anne ve kızı ayıran trafik kazasında sanığın yargılanmasına başlandı. Hakkında 15 yıl hapis cezası istenilen sanık, pişman olduğunu ve aracıyla yavaş gittiğini söyledi.

9 Eylül Cuma günü Mudanya ilçesinde meydana gelen kazada 47 yaşındaki Uğur M. idaresindeki 34 FM 8796 plakalı otomobil Bağcılar Durağı yakınındaki yaya geçidinden geçen anne Hacer Mutlu (46) ve kızı Esma Nur Mutlu'ya (6) çarptı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan anne ve kızdan Hacer Mutlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü tutuklandı.

Sürücü Uğur M., hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet vermek" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkemede konuşan sürücü, "Pişmanım. Kusur bende değil. 50-60 kilometre hızla gidiyordum. Trafikte yoğun bir kalabalık vardı. Önümdeki aracı geçmek isterken anne ve kızı önüme çıktı. Frene bastım. Ön sağ çamurluğum anne ve kızına çarptı" dedi.

Hayatını kaybeden Hacer Mutlu'nun eşi İbrahim Mutlu ise, sürücüden şikayetçi olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve eksik evrakların tamamlanmasına karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Anne Ve Kızını Ayıran Trafik Kazasının Zanlısı "Pişmanım" Dedi

Anne Ve Kızını Ayıran Trafik Kazasının Zanlısı "Pişmanım" Dedi

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