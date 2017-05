Anneler Çocuklarıyla Futbolda Şiddete Karşı Oynadılar

Denizli'de düzenlenen "Annemle Futbol Oynuyorum" etkinliği kapsamında anneler, çocuklarıyla futbol oynayarak hem Anneler Günü'nü kutladı hem de futbolda...

Denizli'de düzenlenen "Annemle Futbol Oynuyorum" etkinliği kapsamında anneler, çocuklarıyla futbol oynayarak hem Anneler Günü'nü kutladı hem de futbolda şiddete tepkilerini dile getirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Denizli Şubesi tarafından bir halı sahada gerçekleştirilen 10'uncu Geleneksel Annemle Futbol Oynuyorum etkinliğinde 48 anne ve 50 çocuk, 8 kişilik 10 takımla futbol maçı yaptı. Etkinliği izlemeye gelen babalar ise, çocuklarına taktik vererek maçı kazanmaları için destek oldu.

Kendisinin etkinliğe altıncı kez katıldığını belirten Nebahat Bozbel, "Anneler Günü sebebiyle yavrularımızla beraber toplandık. Amaç futboldan ziyade bir güzellik yapmaktı. Öncelikle şehit annelerimizin hepsinin ellerinden öpüyorum. Başta onların Anneler Günü'nü olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. İnşallah önümüzdeki sene hiçbir anne ağlamaz. Kızım Didar Melek, oğlum Rauf Eymen her ikisi de oynayacak bugün. Bizim ekibimize destek amaçlı geldi, rakip olmayacak. Aynı takımdayız, inşallah birlikte oynayacağız" diye konuştu.

Etkinliğe ilk kez katıldığını anlatan Nuran Bozbel, "Benim kızlarım Atatürk İlkokuluna gidiyorlar. Aslı Nida, kızım ilkokul 4'ncü sınıf, Eda 1F. 1F yıldızları olarak katılıyoruz zaten. Heyecanlıyız, tabi çocuklarımızla mutlu vakit geçirmek güzel. İnşallah daha sonraki yıllarda da nasip olur. Bende buradan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. İnşallah hiçbir anne ağlamasın. Allah hiçbir anneyi de evlatlarıyla sınamasın" dedi.

Bu etkinliğin ilk defa Denizli'de yapıldığını belirten TÜFAD Denizli Şube Başkanı Bülent Fil, "Türkiye'de ilk olarak Denizli'de yaptığımız Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Denizli Şubesinin birlikte gerçekleştirdiği bir organizasyondur. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği, Türkiye çapında çalışmalarına devam ediyor. Sadece biz antrenör yetiştirmiyoruz, sporun, özellikle futbolun temelinde işte bu çocuklarla yola çıkıyoruz. Ve bu anne ve babalarla futbolu temelden ele alıyoruz. Bundan sonraki etkinliklerimizin amacı da bu zaten. Şiddetten uzak, Anneler Günü'ne has bir organizasyon bu. Anneler çocuklarıyla müsabaka yapacak. Bunun ülkemizin her bir yanında oynanmasını istiyoruz. Bu çığ gibi büyürse futbolda her gün şiddet haberlerinden uzak, buradaki güzellikleri göstereceğiz. Bundan sonraki etkinliklerimiz devam ediyor. Babalar Günü'nde bir etkinliğimiz var haziran ayında. Bu sefer babalarımızı oynatacağız çocuklarımızla. Şiddeti kesinlikle istemiyoruz. Şiddetin olduğu yerde bizim annemiz, babamız, çocuğumuz olmayacak. Bunun için çabalıyoruz" şeklinde konuştu.

Annesiyle futbol oynayacağı için çok heyecanlı olduğunu belirten Aslı Nida Bozbel, "Çok fazla olmasa da biraz heyecanlıyım. Umarım yeneriz. İyi ki bu etkinliği yapmışlar, çok mutluyum. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum ve annemi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.