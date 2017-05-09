Anneler Günü hediyeniz Lovelet Outlet’ten!

Samsun Lovelet Outlet Alışveriş Merkezi, Anneler Günü'ne yönelik kampanyayı 10-14 Mayıs tarihleri arasında düzenleyecek

4 mevsim Outlet olma özelliğiyle giyimden ayakkabıya, ev tekstilinden, mobilyaya kadar her ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz bir yaşam merkezi olan Lovelet Outlet indirimlerinin yanı sıra yaptığı etkinlikler ve kampanyalar ile de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Mayıs ayına girilmesiyle birlikte Anneler Günü için telaşlı günler başladı. Dünyanın en kıymetli varlıları olan anneleri anmak mutlu etmek ve onurlandırmak amacıyla tüm dünyada farklı zamanlarda kutlanan Anneler Günü için Lovelet Outlet sevgi dolu bir kampanya sunuyor.

ÖZEL KAMPANYA

Lovelet Outlet AVM, 100 TL'lik alışveriş yapan herkese 'Annesiyle çay keyfi yapabilsin' diye Karaca'dan Porselen Demlik kazanma fırsatı sunuyor. 10-14 Mayıs tarihleri arasında aynı gün içinde 100 TL ve üzeri alışveriş yapan tüm Lovelet ziyaretçileri porselen demlik kazanıyor. Lovelet Outlet Alışveriş merkezi Özgün konsepti, mimarisi ve nefes aldıran açık alanlarıyla ziyaretçilerine farklı bir alışveriş deneyimi sunmaya devam ediyor.