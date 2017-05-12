Anneler Günü Hediyesi İçin Yeni Moda; ’Kişiye Özel Tasarımlı Ürünleri’

Roamler Türkiye'nin Anneler Günü araştırmasına göre kişiye özel tasarım ürünleri en çok tercih edilen hediye türleri arasında ilk sırada yer alıyor.

Roamler Türkiye'nin Anneler Günü araştırmasına göre kişiye özel tasarım ürünleri en çok tercih edilen hediye türleri arasında ilk sırada yer alıyor.

Crowdsourcing araştırma platformu Roamler Türkiye'nin yüzde 45'i kadın yüzde 55'i erkek toplam 300 kişiyle gerçekleştirdiği araştırmada Anneler Günü'nü kutlayan tüketicilerin hediye olarak tercih ettiği ürün grupları ve markalar konusunda önemli sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmaya göre; Anneler Günü temalı reklamların olduğu en çok dikkat çeken mecra TV oldu. Onu internet, sosyal medya, açık hava ve son sırada gazete/dergi ile araç giydirme takip ediyor. Araştırmada tüketicilerin en çok dikkatini çeken reklamların hediye satın alma kararlarını ne yönde etkilediği konusunda da önemli sonuçlar ortaya çıkıyor. Dikkat çeken markanın reklamını izlemeden önce de izledikten sonra da o markaya ait hediye almayı düşünmeyenler çoğunlukta (yüzde 67). Kişiler daha önceden o markayı tercih etmiyorsa, reklamlar dikkat çekse dahi bu satın almama durumunu pek değiştirmiyor. Tam tersi durumda, dikkat çekici reklamların o markayı tercih etmede kararlarını olumlu olarak değiştireceğini belirten kesim (yüzde 13) ise hiç de az değil. Reklam öncesi markayı tercih ederken reklam sonrası da satın alma kararını koruyan bir kitle de mevcut (yüzde 17). Çok küçük bir kitle de (yüzde 3) izledikleri reklamın satın alma kararını olumludan olumsuza çevireceğini belirtiyor.

Anneler Günü'nü düzenli kutlayanların oranı yüzde 63

Her yıl düzenli olarak Anneler Günü'nü kutlayanların oranı yüzde 63 iken, bu sene kutlayacakların oranı ise yüzde 89. Her 10 kişiden 7'si sadece annesinin annelerinin Anneler Günü'nü kutlarken, buna ilaveten 2'si eş ve eşinin annesini, 1'i büyükannesinin de Anneler Gününü kutlamayı planlıyor. Katılımcıların yüzde 73'ü anneler gününün tam olarak hangi tarih olduğunu bilirken, yüzde 20'si bilmiyor. Kalan yüzde 7'si ise tarihi yanlış biliyor. Anneler gününü kutlayacak olan katılımcıların planları arasında yüzde 79 oran ile ilk sırada hediye almak gelirken, onu sırasıyla evde program yapmak ve dışarıda yemek programı yapmak takip ediyor.

Hediye alırken birine danışılmıyor

Anneler Günü'nü hediye alarak kutlayacaklarını belirten kesim büyük oranda (yüzde 70) son hafta hediyesini almış oluyor. Bununla birlikte hediye almayı son 2 güne bırakanların oranı (yüzde 30) az değil. Bunun başlıca sebepleri de; kampanyaların son günlerde daha avantajlı olduğu algısı, kararsız kalma, zaman bulamama olarak gösteriliyor. Hediye almayı planlayanlar; hediye alırken büyük oranda hediye alacağı kişiye ne istediğini veya neye ihtiyacı olduğunu sormuyorlar. Hediye alırken de aynı şekilde genellikle birilerine danışılmıyor.

Hediye alışverişlerinde geleneksel mağazalar daha fazla tercih ediliyor

Son senelerde online alışveriş yükselişte olmasına rağmen; hala geleneksel mağazalardan alışveriş (yüzde 88), online alışverişe (yüzde 36) göre daha fazla tercih ediliyor. Bunun yanı sıra hem online, hem mağaza alışverişi yapan küçük bir kesim de bulunuyor. Cinsiyet detayına bakıldığında daha çok erkeklerin (yüzde 63) online alışverişi tercih ettiği görülüyor. Markaların kendi web siteleri yerine, çok daha farklı ürün çeşidi seçeneği sunan sitelerin tercih edildiği görülüyor.

Anneler Günü alışverişi bütçesi 50-100 TL

Anneler Günü alışverişine ayrılan bütçe ise ortalama 50-100 TL aralığında. Alınması düşünülen hediye kategorilerinin içinde en yüksek paya sahip olan kişiye özel tasarım hediyeler (yüzde 19) öne çıkıyor. Bunu eşit oranlar ile moda (yüzde 18), çiçek (18) , küçük ev aletleri (yüzde 18) takip ediyor. Ev&bahçe dekorasyonu (yüzde 6), hobi (yüzde 3), elektronik ürünler (yüzde 3), kozmetik (yüzde 2) grubu ürünlerinin hediye olarak tercih edilmede son sıralarda olduğu görülüyor.

Online çiçek alışverişi, geleneksel alışverişe yaklaşıyor

Anneler günü deyince akla ilk gelen hediyelerden biri olan çiçekte online alışveriş (yüzde 46), geleneksel alışverişin (yüzde 54) tahtına geçmeye çok yaklaşmış durumda.

Küçük ev aletleri tercihlerinde blender ve meyve sıkacağı başı çekiyor

Küçük ev aletleri kategorisinde ise popüler ürünler; blender ve meyve sıkacağı olurken, moda kategorisindeki tercihlerin yarısını giyim ürünleri tek başına oluştururken, ayakkabı (yüzde 24), çanta ve aksesuar ürünleri yüzde 11'er, saat ve mücevher ürünleri ise yüzde 3'er pay ile son sırada geliyor.

Kişiye özel tasarım ürünlerinin payı hızla artıyor

"Geçen sene annenize ne hediye aldınız?" sorusuna "kişiye özel tasarım hediye" cevabını verenlerin oranı sadece yüzde 6 iken, bu sene bu oran yüzde 19'a çıkarak, en popüler hediye tercihi oldu. Kişiye özel tasarım ürünleri geçen seneye oranla payını arttırıp en üst sıraya otururken, bazı kategoriler de düşüşe geçmiş durumda. Hediye alınması planlanan geri kalan; kozmetik, elektronik ürünler, hobi kategorileri daha az tercih ediliyor.

Cep telefonu, tablet başta olmak üzere elektronik ürünler, geçen sene yüzde 13 oranında tercih edilirken, bu sene bu oran yüzde 3'e düşmüş durumda. Kozmetik ürünleri de yüzde 6'dan yüzde 3'e gerileyerek hediye olarak en son tercih edilen kategori oluyor. Annesine kitap almayı planlayanların oranının az olması dikkat çekiyor. Hediye alacağını belirten her 100 kişiden sadece 3'ü kitap almayı düşünüyor.

Son dönemlerde Madam Coco, English Home gibi ev eşyaları mağazalarının trend olması, anneler gününde alınacak hediye tercihlerindeki payını da olumlu etkiliyor. Bu sayede Ev & Bahçe dekorasyon ürünleri geçen seneye (yüzde 2) göre bu sene (yüzde 6) payını artmış durumda.

Markalar ve tüketiciler için önemli bir gün olan Anneler Günü için hediye alışverişlerinin 1 hafta öncesinden başladığı düşünüldüğünde, Anneler günü konseptli iletişim çalışmalarının satın alma kararını etkilemesi açısından dikkat çekici ve annelere özel ürünlerin ön plana çıkarılması büyük önem taşıyor.