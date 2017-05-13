Anneler Günü’nde En Çok Kır Çiçekleri Tercih Ediliyor

Yaklaşan Anneler Günü sebebiyle en çok tercih edilen hediyeler içinde yer alan çiçekler arasında kır çiçekleri tercih ediliyor.

Yaklaşan Anneler Günü sebebiyle en çok tercih edilen hediyeler içinde yer alan çiçekler arasında kır çiçekleri tercih ediliyor.

Her yıl mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan ve bu sene 14 Mayıs'ta kutlanacak olan Anneler Günü'nde milyonlarca anne, çocukları tarafından sevindirilecek. Günler öncesinden anneleri için hediye almanın telaşına düşen çocuklar ve babalar, kendilerini özel hissettirecek hediyeler arıyor. Bu özel günde hediye almanın çok ince bir iş olduğunu ifade eden çiçekçi Ahmet Köylü, "Anneler Günü'nde hediye almak çok eski bir gelenektir. Herkes günler öncesinden ne alması gerektiğini düşünmeye başlar. Esas amaç annelerimizi mutlu etmek ve onları ne kadar önemsediğimizi göstermektir. Çiçek elbette Anneler Günü'nün vazgeçilmez hediyelerinden biri. Anneler Günü'nde en çok kır çiçeklerine ilgi duyuluyor. Bu özel günde hediye seçmek çok incelik ister. Annelerin gerçekten yeri tutulmaz ve onlar her şeyi hak ediyor. Onlara ufak bir tebessüm bile yeter. Annelerimizi pahalı şeyler yerine bir buket çiçek bile mutlu eder. Dedikleri gibi cennet annelerin ayakları altındadır" ifadelerini kullandı.