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Anneler Gününü Gökyüzünde Pankart Açıp İşaret Dile İle Kutladı

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Anneler Gününü Gökyüzünde Pankart Açıp İşaret Dile İle Kutladı
Afyonkarahisar'da "Anneler Günü" dolayıyla paramotorla gökyüzüne havalanan macera tutkunu bir kadın, hem kendi hediyesini aldı hem de havada pankart açıp...

Afyonkarahisar'da "Anneler Günü" dolayıyla paramotorla gökyüzüne havalanan macera tutkunu bir kadın, hem kendi hediyesini aldı hem de havada pankart açıp işaret dili ile Anneler Gününü kutladı. Aliye Mete Sert isimli kadın ayrıca, yerden metrelerce yükseklikte Türk Kahvesi içmeyi de ihmal etmedi.

5 yaşında ikiz çocuk annesi Aliye Mete Sert, eşi Murat Sert ve çocuklarının Anneler Günü hediyesi ile deyim yerindeyse adeta havalara uçtu. Eşinin organize ettiği etkinlikte anne Sert, paramotor pilotu Şükrü Çakmak ile İsmailköy yakınlarındaki bir araziden havalanarak kent üzerinde uçuş yaptı. Uçuşun hemen ardından gökyüzünde Anneler Günü pankartı açan anne Sert, ardından GoPro'ya işaret dili ile de pankartta yazan "Anneler Gününüz Kutlu Olsun" yazısını okudu. Tüm annelerin gününü kutlayan Sert sonrasında ise gökyüzünde manzara eşliğinde termosta önceden hazırladığı Türk Kahvesini içti. Anne Sert yaklaşık 15 dakikalık bir uçuşun ardından yere indi.

"Gerçekten ayaklarım yerden kesildi"

Yere indikten sonra duygularını paylaşan anne Aliye Mete Sert, yaşadığı heyecanı herkese önerdiğini ifade etti. Anneler Gününe özel çok güzel bir hediye olduğunu kaydeden Sert, "İkizlerimin ve eşimin hediyesiydi. "Anneler Günü'nde havalara uçuracağız" diyerek böyle bir hediye organize etmişler. Gerçekten ayaklarım yerden kesildi. Çok mutlu oldum. Bu hediyelerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Gökyüzünde pankartımızı açtık Türk Kahvemizi de içtik ve işaret diliyle tüm annelerin de günü kutladık. Akarçay'ı hep yerden görüyordum, gökyüzünden de gördüm" dedi.

"Eğleniyor, mutlu oluyorsunuz ve Türk kahvesini de içiyorsunuz"

Afyonkarahisar Gökyüzü Uçuşları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı paramotor pilotu Çakmak ise dernek olarak insanlara gökyüzünde gezdirerek mutluluk dağıttıklarını dile getirerek şunları söyledi:

"Kuşlara bakıyorsunuz ne kadar özgür uçuyorlar ve geliyorsunuz bize "bizde uçmak istiyoruz" diyorsunuz. Geliyorsunuz bize gökyüzüne çıkıyorsunuz. Eğleniyor, mutlu oluyorsunuz ve Türk kahvesini de içiyorsunuz."

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