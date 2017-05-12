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Anneler Okuyor Çocuklar Anlatıyor Masal Anlatma Yarışması Yapıldı

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Anneler Okuyor Çocuklar Anlatıyor Masal Anlatma Yarışması Yapıldı
Bilecik İl Halk Kütüphanesi tarafından çocukları erken yaşta kitaba alıştırmak amacıyla "Anneler Okuyor, Çocuklar Anlatıyor Masal Anlatma Yarışması"...

Bilecik İl Halk Kütüphanesi tarafından çocukları erken yaşta kitaba alıştırmak amacıyla "Anneler Okuyor, Çocuklar Anlatıyor Masal Anlatma Yarışması" düzenlendi.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan yarışmaya, Bilecik Balhatun Anaokulu, Bilecik Osmangazi Ortaokulu Anasınıfı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Anaokulu, Bilecik Kozabirlik İlkokulu, Bilecik Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu Anasınıfı, Bilecik Cumhuriyet İlkokulu ve Bilecik Atatürk İlkokulu öğrencileri katıldı.

Yarışma ile ilgili açıklama yapan Bilecik İl Halk Kütüphane Müdürü Pınar Dengiz, kitapların çocuklar için duygusal, bilişsel ve sosyal gelişimi açısından büyük öneme sahip olduğunu belirtti. Dengiz, "Kitaplar çocuğun bilgi dünyasını genişletir ve böylece duygularını ve düşüncelerini daha iyi ifade etme yeteneği gelişir. Resimli hikâye kitapları çocuğun hayal dünyasına bir pencere açar ve hikâye karakterlerinin de yardımıyla farklı bakış açıları edinmelerine yardımcı olur. Yani masallar ve hikâye kitaplarının içindeki figürler ve mesajlar çocuğun öğrenme sürecinde önemlidir. Özellikle mesaj içeren ve eğitici değer taşıyan masallar gelişimi olumlu yönde etkiler. Ayrıca anne ya da babayla okunan masal ve hikâye kitapları anne-çocuk, baba-çocuk iletişimini güçlendirir. Aynı zamanda, okul öncesi dönemde ebeveynlerle birlikte okunan resimli kitapların ebeveyn ve çocuklara konuyla ilgili tartışma fırsatı tanıdığı ve böylece çocuğun dil gelişimini ve erken yazın yeteneğini geliştirmektedir. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda, anasınıfı döneminde çocukları kitapla tanıştırma etkinliklerinin aile tarafından üzerinde durulması çocuğun dil gelişimi, duygusal gelişimi ve sosyal gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır" dedi.

Yarışmanın sonunda Bilecik Cumhuriyet İlkokulu'ndan Yalancı Çoban Masalı ile İbrahim Eren İleri 1'inci, Bilecik Dursun Fakih Ortaokulu'ndan Cimri Fare Masalı ile Hatice Berru Uz 2'inci, Bilecik Osman Gazi Ortaokulu'ndan Rapunzel Masalı ile Neslihan Miray Tiftik 3'üncü oldu.

Anneler Okuyor Çocuklar Anlatıyor Masal Anlatma Yarışması Yapıldı

Anneler Okuyor Çocuklar Anlatıyor Masal Anlatma Yarışması Yapıldı

Anneler Okuyor Çocuklar Anlatıyor Masal Anlatma Yarışması Yapıldı

Anneler Okuyor Çocuklar Anlatıyor Masal Anlatma Yarışması Yapıldı

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