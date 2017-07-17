Anneleri İçin Nikahını Hastane Odasında Kıydırdı

Manisa'da bir damat, şeker hastalığı nedeniyle hastanede tedavi gören ve hastaneden çıkamayan annesi için nikah törenini hastane odasına taşıdı.

Manisa'da bir damat, şeker hastalığı nedeniyle hastanede tedavi gören ve hastaneden çıkamayan annesi için nikah törenini hastane odasına taşıdı.

Manisa Devlet Hastanesi nikah törenine ev sahipliği yaptı. Özel bir okulda öğretmenlik yapan Serkan Zeyrek ve özel bir firmada çalışan Tuğba Adıgüzel hayatlarını birleştirmek için daha öncesinden nikah tarihlerini belirledi. Nikah tarihini alan Serkan Zeyrek'in annesi 64 yaşındaki Şükran Zeyrek ise Ramazan bayramının birinci günü şeker hastalığı nedeniyle hastaneye yatırılarak tedaviye alındı. Damadın 64 yaşındaki annesi Şükran Zeyrek, rahatsızlığı nedeniyle hastaneden çıkarılamayınca gelin ve damat nikahı hastanede kıymaya karar verdi. Hastane yönetiminin de izin vermesiyle birlikte Manisa Devlet Hastanesi dahiliye servisinde nikah töreni gerçekleştirildi. Hastaneye gelen Şehzadeler Belediyesi Nikah Memuru Nurettin Başkurt, gelin ve damadın nikahlarını şahitler huzurunda kıydı. Nikahın kıyıldığı esnada hasta yatağında yatan anne Şükran Zeyrek ise gözyaşlarına hakim olamadı. Duygulanan anne Şükran Zeyrek, elini öpen gelinine bilezik taktı.

Annesinin de nikahını görmesini istediğini söyleyen damat Serkan Zeyrek, "Bugüne nasipmiş. Nikah günümüzü almıştık. Ama annem rahatsız diye yapamadık. Annemin de görmesini istiyorduk. Yetkililer de izin verdi. Çok teşekkür ediyorum" dedi.