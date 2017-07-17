  • BIST 106.218
  • Altın 140,467
  • Dolar 3,5370
  • Euro 4,0548
  • Samsun 27 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 31 °C
  • İzmir 33 °C
  • Ordu 33 °C
  • Sinop 27 °C
  • Giresun 27 °C
  • Amasya 31 °C
  • Rize 31 °C
  • Trabzon 28 °C

Anneleri İçin Nikahını Hastane Odasında Kıydırdı

» »
Anneleri İçin Nikahını Hastane Odasında Kıydırdı
Manisa'da bir damat, şeker hastalığı nedeniyle hastanede tedavi gören ve hastaneden çıkamayan annesi için nikah törenini hastane odasına taşıdı.

Manisa'da bir damat, şeker hastalığı nedeniyle hastanede tedavi gören ve hastaneden çıkamayan annesi için nikah törenini hastane odasına taşıdı.

Manisa Devlet Hastanesi nikah törenine ev sahipliği yaptı. Özel bir okulda öğretmenlik yapan Serkan Zeyrek ve özel bir firmada çalışan Tuğba Adıgüzel hayatlarını birleştirmek için daha öncesinden nikah tarihlerini belirledi. Nikah tarihini alan Serkan Zeyrek'in annesi 64 yaşındaki Şükran Zeyrek ise Ramazan bayramının birinci günü şeker hastalığı nedeniyle hastaneye yatırılarak tedaviye alındı. Damadın 64 yaşındaki annesi Şükran Zeyrek, rahatsızlığı nedeniyle hastaneden çıkarılamayınca gelin ve damat nikahı hastanede kıymaya karar verdi. Hastane yönetiminin de izin vermesiyle birlikte Manisa Devlet Hastanesi dahiliye servisinde nikah töreni gerçekleştirildi. Hastaneye gelen Şehzadeler Belediyesi Nikah Memuru Nurettin Başkurt, gelin ve damadın nikahlarını şahitler huzurunda kıydı. Nikahın kıyıldığı esnada hasta yatağında yatan anne Şükran Zeyrek ise gözyaşlarına hakim olamadı. Duygulanan anne Şükran Zeyrek, elini öpen gelinine bilezik taktı.

Annesinin de nikahını görmesini istediğini söyleyen damat Serkan Zeyrek, "Bugüne nasipmiş. Nikah günümüzü almıştık. Ama annem rahatsız diye yapamadık. Annemin de görmesini istiyorduk. Yetkililer de izin verdi. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Karalar’dan Yıkım Ve Ablukaya "İkisi De Yanlış" Çıkışı17 Temmuz 2017 Pazartesi 15:58
  • Med Queen, Alanya’yı Sevdi17 Temmuz 2017 Pazartesi 15:38
  • Belediye Başkanları, 15 Temmuz Davalarını Takip Etti17 Temmuz 2017 Pazartesi 15:33
  • Şehit Polis Memuru Son Yolculuğuna Uğurlandı17 Temmuz 2017 Pazartesi 15:28
  • İhlas Vakfı Rehberlik Ve Eğitim Danışmanları İstanbul’da Bir Araya Geldi17 Temmuz 2017 Pazartesi 15:13
  • Marmara’nın Doğusu Ve Batı Karadeniz Kıyılarında Yağış Uyarısı17 Temmuz 2017 Pazartesi 15:13
  • Marmara’nın Batısında Kuvvetli Yağış Uyarısı17 Temmuz 2017 Pazartesi 15:13
  • Denizlili Nakliyeci Gelin Almaya Tırla Gitti17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:23
  • Olimpiyatın Samsun Turizmine Etkisi17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:23
  • Ömer Halisdemir Heykeli Açıldı17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti