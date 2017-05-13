  • BIST 94.996
  • Altın 141,187
  • Dolar 3,5695
  • Euro 3,8991
  • Samsun 18 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 21 °C
  • Ordu 19 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 18 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 16 °C

Annelerin Hediyesi Sanko Park’tan

» »
Annelerin Hediyesi Sanko Park’tan
Sanko Park'ta 13-14 Mayıs tarihlerinde tek seferde minimum 100 TL tutarında alışveriş yapan herkes, Anneler Günü'ne özel sürpriz hediyeler kazanacak.

Sanko Park'ta 13-14 Mayıs tarihlerinde tek seferde minimum 100 TL tutarında alışveriş yapan herkes, Anneler Günü'ne özel sürpriz hediyeler kazanacak.

Sürpriz hediyelerin, Sanko Park'ta bulunan Madame Coco, Bernardo, Karaca, English Home gibi annelerin en sevdiği markalardan özenle seçildiği bu kampanya 13-14 Mayıs tarihleri arasında 12.00 - 20.00 saatleri arasında devam edecek.

Sanko Park

Gaziantep'te 2009'da hizmete giren ve bölgenin "yaşam alanı" haline gelen Sanko Park, zengin marka karmasıyla kaliteyi arayan ziyaretçilerini ferah bir ortamda buluşturuyor.

Kent merkezinde, 127 bin metrekare inşaat alanı ve 55 bin 488 metrekare kiralanabilir alana sahip olan Sanko Park'ın marka karmasında ünlü markaların isimleri bulunuyor. Aylık ortalama bir milyon ziyaretçiyi ağırlayan ve kiralamada yüzde 100'e yakın doluluk oranı ile hizmet veren Sanko Park, zengin marka karmasıyla ve kaliteyi arayan tüketicilere ferah bir ortamda ortak buluşma alanı sunuyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vali İsmail Çataklı’nın Hemşirelik Haftası Kutlaması13 Mayıs 2017 Cumartesi 08:48
  • Gkv’den Teog’ta 31 Birincilik13 Mayıs 2017 Cumartesi 08:43
  • Vali İsmail Çataklı’nın Anneler Günü Mesajı13 Mayıs 2017 Cumartesi 08:43
  • Annelerin Hediyesi Sanko Park’tan13 Mayıs 2017 Cumartesi 08:33
  • Hemşirelik Haftası Kutlaması13 Mayıs 2017 Cumartesi 08:28
  • Engellilerin Sorunlarına Tiyatroyla Dikkat Çektiler13 Mayıs 2017 Cumartesi 08:08
  • Küçük Sakar Cadı, ’En İyi Çocuk Oyunu’ Ödülünü Aldı13 Mayıs 2017 Cumartesi 08:08
  • Başkan Alıcık, Engelliler Haftasını Kutladı13 Mayıs 2017 Cumartesi 08:08
  • Kuşadası’nda ’Soma’ Fotoğraf Sergisi Açıldı13 Mayıs 2017 Cumartesi 08:08
  • Ortakent Yahşi Bahar Festivali Oyfest Basın Toplantısı13 Mayıs 2017 Cumartesi 08:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti