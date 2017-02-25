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Annesi Koşarak, Şehidin Cenazesine Sarıldı

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Annesi Koşarak, Şehidin Cenazesine Sarıldı
El Bab'ta dün şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hasar Çoban'ın cenazesi baba ocağı Balıkesir'e getirildi.

El Bab'ta dün şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hasar Çoban'ın cenazesi baba ocağı Balıkesir'e getirildi. Şehidin annesi, koşarak oğlunun tabutuna sarıldı.

Şehidin cenazesi, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Balıkesir Koca Seyit Havalimanına geldi. Cenazeyi karşılama törenine, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Burhanye Kaymakamı Hüseyin Öner, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, şehidin babası İbarihm Çoban, annesi Arife Çoban, kardeşleri Mustafa ve Müşerrer Çoban katıldı. Cenaze askeri mangayla uçaktan alınarak cenaze aracına konularak Burhaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Annesi koşarak, şehidin tabutuna sarıldı. Acılı anne, "Mekanın inşallah cennet osun" dedi.

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