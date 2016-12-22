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Annesini 8 Yerinden Bıçaklayan Genç Tutuklandı

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Annesini 8 Yerinden Bıçaklayan Genç Tutuklandı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde annesinin başına tüple vurduktan sonra 8 yerinden bıçaklayan madde bağımlısı şahıs tutuklandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde annesinin başına tüple vurduktan sonra 8 yerinden bıçaklayan madde bağımlısı şahıs tutuklandı.

Sungurlu ilçesi Şekerpınar Mahallesi'ndeki evde meydana gelen olayda Emine E., (51) eski eşi Ali İlker E. (64) ve oğulları Mustafa E. (22) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa E, evdeki piknik tüpü ile kafasına vurduğu annesini 8 yerinden bıçaklamıştı. Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından Mustafa E. ile babası Ali İlker E.'yi gözaltına alındı.

Anne Emine E.'nin Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisinin devam ettiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Mustafa E. tutuklanarak Sungurlu Kapalı Cezaevine gönderildi.

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