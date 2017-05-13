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Annesini Ve Kız Kardeşini Silahla Rehin Aldı

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Annesini Ve Kız Kardeşini Silahla Rehin Aldı
Bursa'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir genç, annesi ve kız kardeşini evde rehin aldı.

Bursa'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir genç, annesi ve kız kardeşini evde rehin aldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Ceylan Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı Mehmet O. isimli bir genç, krize girerek evde bulunan annesi ve kız kardeşini rehin aldı. Evdeki bağrışmalar üzerine çevre sakinleri polis ekiplerine haber verirken, gencin annesi Lütfiye O, kendisini silahla rehin alan oğlundan kurtulmak için 1. kattaki evlerinin balkonundan atladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan anne Lütfiye O, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Rehin tuttuğu kız kardeşini polis ekiplerinin çağrısının ardından bırakan eli silahlı genç, ekiplere direnmeyi sürdürüyor

Annesini Ve Kız Kardeşini Silahla Rehin Aldı

Annesini Ve Kız Kardeşini Silahla Rehin Aldı

Annesini Ve Kız Kardeşini Silahla Rehin Aldı

Annesini Ve Kız Kardeşini Silahla Rehin Aldı

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