Annesinin Sırtında Donarak Ölen Ganalı Muhammed Bebek Son Yolculuğuna Uğurlandı

Iğdır'da annesinin sırtında donarak hayatını kaybeden 3 yaşındaki Ganalı Muhammed Kovmabassa, Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı.
Erzurum Adli Tıp Kurumundan alınan Muhammed Kovmabassa'nın cenazesi, Asri Mezarlığına getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Muhammed bebek çocuk mezarlığında toprağa verildi. Oğlunun cenazesine İl Göç İdaresine ait minibüsün içerisinden bakan anne Fatma Kovmabassa, gözyaşlarına boğuldu. Cenaze namazına katılan Erzurum İl Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan, annenin bir süre kadın sığınma evinde kalacağını belirtti.
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