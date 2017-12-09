Anons Sistemi Güneş Enerjisiyle Çalışacak

Daha önceden elektrik enerjisi ile çalışan anons sistemi, bundan sonra güneş enerjisi ile çalışacak.

Daha önceden elektrik enerjisi ile çalışan anons sistemi, bundan sonra güneş enerjisi ile çalışacak.

Adıyaman Belediyesi tarafından anons yapmakta kullanılan hoparlörler bundan sonra güneş enerjisi ile çalışacak. Daha önce elektrik enerjisi ile çalışan hoparlör sistemi elektrik hatları yer altına çekilice belediye ekipleri tarafından anons ünitesine güneş paneli yapıldı. Turguteis mahallesinde deneme amaçlı yapılan yeni sistem kullanılmaya başladı.

Turgutreis Mahalle Muhtarı Abdulkadir Geylani Taş ise, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'ya yeni sistemin ilk kez kendi mahallelerinde denenmesinden dolayı teşekkür etti.