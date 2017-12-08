Antakya Gastronomi Projesi kapsamında 10 Türk, 10 Suriyeli öğrenci olmak üzere toplam 20 öğrenciye sertifikaları verildi.

Antakya Gastronomi Projesi kapsamında 10 Türk, 10 Suriyeli öğrenci olmak üzere toplam 20 öğrenciye sertifikaları verildi.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin açılış programında Türkiye'de bulunan ve kayıtlı olan Suriyelilerin en dikkat çekici özelliğinin yüzde 54,2 sinin 18 yaş altı çocuk ve genç olduğunu söyledi. Çinçin, Suriyelilerin yaklaşık yüzde 40'ının iş piyasasında çalışabilir durumda oldukların değerlendirildiğini söyleyerek, "Türkiye ortalamasının üzerinde bir işsizlik oranına sahip olan Hatay ilinde özellikle Antakya ve Reyhanlı gibi bölgelerde yerel halkın Arapça biliyor olması bu yüzdeyi biraz daha artırmaktadır. Ancak şu anda bilindiği üzere çalışma yasalarına 1/10 kuralı uygulanmaktadır. Buna göre, işletmeler resmi olarak her 10 Türk sigortalı çalışan için 1 tane Suriyeli istihdam edebilmektedir. Durum hem işveren hem de Suriyeli çalışan açısından değerlendirildiğinde ise çok sayıda kayıt dışı çalışma durumu gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Alman Segua vakfı ve Hatay'a Suriyeli mültecileri hem de Türk dezavantajlı grupları hedef alan ortaklaşa mesleki eğitimler düzenlemeye başlanmış ve halan devam etmektedir. Eğitimler Milli Eğitim ile işbirliği içinde düzenlenmekte ve sertifikalandırmaktadır. Mesleki eğitimlerinin tümünde dünyadaki en iyi örnek olan Alman sistemi uygulanmaktadır. Öte yandan Danimarka Mülteci Konseyi ve Doğu ABİGEM ile iş birliği içinde gem Suriyeli hem de Türk girişimcilerin yer alacağı bir İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Projesi hayata geçirilmiştir" dedi.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'nın yapmış olduğu kursların Hatay için çok önemli olduğunu dikkat çeken Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, diğer odaların da kurslar yaparak Hatay'ın kalkınması ve tanıtımı için katkı yapabileceğini söyledi. Başkan Savaş, "Hatay'daki diğer odalar ve derneklerimiz Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'nın yapmış olduğu gibi kurslar vererek bizlere destek olabilirler. Hatay'da beş tane ticaret odası var biz gastronomiyi hızlı bir şekilde yürüteceğiz onlarında bize destek olmasını bekliyoruz" dedi.

Hatay Vali Yardımcısı Bilal Ölmez ise, birçok kurum ve sivil toplum kuruluşunun insanlara beceri kazandırma eğitimlerini sık sık yaptığını ancak projeden sonra diploma alan öğrencilerin iş bulamadığını belirterek, "Diplomalı aşçı oluyor ama iş sahibi olamıyor. Bu projelerin neticeye ulaşabilmesi için diplomayı verip bırakmayarak iş bulacak durumda olabilmesi için belediyeler, kurumlar ve sivil toplum kuruluşları gerekirse birleşerek bu öğrencilerin ilk başlangıç sermayeleri zayıf olan kişilerin iş yerlerini bulup işletmeleri için gerekli alt yapıları hazırlamalı ve destek verilmesi gerekiyor. Bunları vermediğimiz zaman diplomalı ama sermayesi olmadığı için hiçbir iş yeri olmayan kişiler oluyorlar. Bir projeye başlandığı zaman sonuna kadar götürülerek projeyi amacına ulaştırılmalılar" dedi.

Daha sonra Antakya Gastronomi Projesi öğrencilerine sertifikaları verildi.