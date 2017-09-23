Antakya Sanayi Sitesi’nde Yangın

Antakya Sanayi Sitesi içerisinde bulunan Mobilyacılar Sitesi'nde kauçuk satışı yapılan bir iş yerinde çıkan yangında, 4 katlı iş yeri kullanılamaz...

Antakya Sanayi Sitesi içerisinde bulunan Mobilyacılar Sitesi'nde kauçuk satışı yapılan bir iş yerinde çıkan yangında, 4 katlı iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Hatay Antakya'da bulunan sanayi sitesi 1. İniş 6. Cadde'de demir boruları kesmeye çalışan işçilerin yaptığı işten dolayı çıkan kıvılcımın yangına neden olduğu belirtildi.

Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken, söndürme çalışmaları devam ediyor.