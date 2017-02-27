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Antalya 3’üncü Kez Mıpım’e Katılıyor

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Antalya 3’üncü Kez Mıpım’e Katılıyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi, dünyaca ünlü "Uluslararası Gayrimenkul Fuarı'na (MIPIM) üçüncü kez katılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, dünyaca ünlü "Uluslararası Gayrimenkul Fuarı'na (MIPIM) üçüncü kez katılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fransa'nın Cannes şehrinde 14-17 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan MIPIM Gayrimenkul Fuarı'na bu yıl üçüncü kez katılarak, Avrupa vitrininde boy gösterecek. MIPIM kendi alanındaki en prestijli fuar olarak öne çıkıyor. MIPIM serüvenine "Invest Antalya" mottosuyla 2015 yılında başlayan, Antalya Büyükşehir Belediyesi, aldığı olumlu geri dönüşlerin ardından bu yıl da vizyon projelerini dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yaklaşık binlerce katılımcı ile paylaşacak. MIPIM 2017 Fuarı'nda Konyaaltı Liman Projesi, Boğaçayı Projesi, Tünektepe Projesi, Kepezaltı Kentsel Dönüşüm Projesi ve Kurvaziyer Liman Projesi gibi Antalya'nın çehresini değiştirecek önemli yatırımların tanıtımı yapılacak.

Antalya cazibe merkezi olacak

Antalya'nın marka değerine ciddi katkı sağlayacak projelerinin Fransa'da görücüye çıkacağını söyleyen Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim Evrim, "Antalya, harita üzerinde sadece tatil için ziyaret edilen bir şehir değil, şehrin doğal yapısı ve tarihi dokusuyla örtüşen dünya yatırımcılarının ilgiyle takip ettiği bir cazibe merkezi olacak" dedi.

MIPIM'in kurumsal yabancı yatırımlara ulaşmak, projeleri tanıtmak, ülkelere yönelik ilgiyi fırsata çevirmek açısından en önemli buluşma noktası olduğunu belirten Evrim, "Antalya'yı dünya yatırım sıralamasında üst sıralara taşımak" MIPIM 2017'e katılma hedeflerimizin en başında geliyor. Antalya; Avrupa ve Akdeniz'de en hızlı büyüyen, gelişme potansiyeli çok büyük olan, turizmde, tarımda, sanayi ve ticarette önemli fırsatlar sunan bir şehir. Vizyon projeleri yatırımcılar açısından son derece cazip. Çünkü doğası, iklimi, rahat yaşam koşulları, tarihsel ve kültürel zenginlikleriyle birçok alanda iş imkânı ve kaliteli yaşam standartları sunuyor" diye konuştu.

Antalya 3’üncü Kez Mıpım’e Katılıyor

Antalya 3’üncü Kez Mıpım’e Katılıyor

Antalya 3’üncü Kez Mıpım’e Katılıyor

Antalya 3’üncü Kez Mıpım’e Katılıyor

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