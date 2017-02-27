Antalya Ticaret Borsası (ATB) Hububat Çalışma Grubu, Antalya Buğdayını Arıyor Projesi kapsamında BATEM arazisine ekimi gerçekleştirilen buğday çeşitlerinin...

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Hububat Çalışma Grubu, Antalya Buğdayını Arıyor Projesi kapsamında BATEM arazisine ekimi gerçekleştirilen buğday çeşitlerinin gelişimi incelendi.

Antalya Ticaret Borsası Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, ATB Hububat ve Mamulleri Meslek Komitesi üyeleri İbrahim Köseoğlu, Ahmet Yılmaz, Mehmet Özmen, Yusuf Karasu, İbrahim Gök'ün yanı sıra proje paydaşları incelemede yer aldı. ATB Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, Borsa olarak "Antalya Buğdayını Arıyor" projesini başlattıklarını belirterek, "Paydaşlarımızla yöremize en uygun buğdayı bulmaya çalışıyoruz" dedi. Bu yıl üçüncü yılına giren proje çerçevesinde ekimi yapılan buğday çeşitleri üzerinde konunun uzmanlarıyla inceleme yaptıklarını belirten Kayan, "Buğdayların gelişimi gayet iyi. Bazı türlerin gelişimi daha iyi. Çalışmanın sonunda bölgeye has buğday türünü belirleyip üreticimizin bilgisine sunacağız" diye konuştu.

Borsaya teşekkür

Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, BATEM arazisine yapılan Ekimde 3 çeşidin ön plana çıktığını belirterek, en iyi çeşidin belirlenerek çiftçinin kullanımına sunulmasını istedi. Alp, "Üretici olarak ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayabilmemiz için ürünler üzerinde yapılan AR-GFE çalışmaları çok önemli. Böyle bir çalışmaya öncülük ettiği için Antalya Ticaret Borsamıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Birlikte çalışmaya ihyitaç var

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Murad Çanakcı, projede emeği geçenlere teşekkür etti. Çanakcı, "Uzun yıllardır bu konu hakkında çeşitli değerlendirmeler yapılıyordu ancak somut bir şekilde proje faaliyete geçmemişti. Ticaret borsası, fakülte ve ticaret erbabının burada bulunması Antalya için büyük bir kazanç. Umarız bu çalışmalar diğer tarımsal üretim kolları için de devam eder. Antalya'nın buna ihtiyacı var" diye konuştu.

BATEM Müdür Yardımcısı Mustafa Soysal, projeden elde edilen sonucun bölgedeki ürünün kalite ve verimine yansıyacağını kaydetti. TİGEM Boztepe Tarım İşletme Müdürü Bayram Maviş, bölgede üretim yapan çiftçinin doğru çeşidi bulmakta zorlandığını belirterek, projenin sonuçlanmasıyla kalite ve verimde daha iyi bir noktaya ulaşılacağını söyledi.