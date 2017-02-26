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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ceylanpınar’da Hüsrana Uğradı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ceylanpınar’da Hüsrana Uğradı
Garanti tekerlekli sandalye basketbol 1. liginde mücadele eden Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol takımı evinde ağırladığı Antalya Büyükşehir...

Garanti tekerlekli sandalye basketbol 1. liginde mücadele eden Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol takımı evinde ağırladığı Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Gençlik Spor kulübünü 78-65'lik skorla yendi.

Ceylanpınar Kapalı Spor Salonu'nda oynanan müsabakada Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol takımı, Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Gençlik Spor'u 78-65 yendi. Galibiyetin ardından basın açıklaması yapan Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Takım Antrenörü Metin İdoğ, galibiyeti taraftara hediye ettiğini söyledi. İdoğ, "Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Spor kulubü olarak bugün Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Gençlik Spor kulubünü yendik. Süper Lig'e çıkmaya çalışan bir spor kulübüydü bizde kendilerini Ceylanpınar'da yendik. 2. devre çok güzel bir başlangıç yaptık çok güzel galibiyetler alıyoruz. inşallah bu galibiyetlerin devamı gelir. Biz Ceylanpınar'ımızda kendi evimizde güzel maçlar çıkarıyoruz. Seyircilerimize özellikle çok teşekkür ediyorum bugün bizleri yalnız bırakmadılar destekleriyle biraz daha neşe kattılar. Oyuncularımı aynı zamanda kutluyorum çok güzel müthiş bir performans sergilediler. Çünkü çok güçlü kadrosu çok zengin bir kulübümüzü burada yendik. Ben bu galibiyeti tüm taraftarlarımıza ve camimamıza hediye ediyorum" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ceylanpınar’da Hüsrana Uğradı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ceylanpınar’da Hüsrana Uğradı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ceylanpınar’da Hüsrana Uğradı

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