Antalya Büyükşehir’den Çiftçiye Ücretsiz Elektrik

Antalya Büyükşehir Belediye tarafından Döşemealtı ilçesine kurulan güneş tarlalarında üretilen elektrik 2017 yılında çiftçiye ücretsiz olarak verilecek.

Antalya Büyükşehir Belediye tarafından Döşemealtı ilçesine kurulan güneş tarlalarında üretilen elektrik 2017 yılında çiftçiye ücretsiz olarak verilecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Döşemealtı İlçesi Dağbeli Mahallesi Mellidağ mevkiine kurulan güneş tarlalarının üretime başladığını, belediye ile protokol imzalayan sulama birlikleri ve kooperatiflerde 2017'de elektriğin bedava olacağını müjdeledi. 1 megavatlık güneş enerji santralinin elektrik üretimine başladığını kaydeden Türel, "Mart 2017'de 1 megavatlık diğer etabı da açılışa hazır hale getiriyoruz. Toplam 2 megavat olacak. BAKA ile 3 megavatlık daha güneş enerji santralinin yatırımına başlayacağız. Toplam 5 megavatlık dev bir üretim kapasitesine sahip olacağız. Böylece sorumluluğumuzda olan sulama kooperatiflerimizin elektrik bedellerini Büyükşehir olarak bizler karşılayacağız" diye konuştu.

2014'te seçim kampanyasında sulama birlikleri ve kooperatiflerine bedava elektrik sözü verdiğini hatırlatan Türel, "güneş enerji santrallerini kurduk. Verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz. Kooperatiflerden talepleri alıyoruz. Çok hızlı bir şekilde artık bizimle protokol imzalayan sulama birlikleri ve kooperatiflerimizin elektriği 2017'de bedava olacak" dedi.

2 Milyon 700 bin Megavat enerji

Büyükşehir Belediyesi tarafından Döşemealtı İlçesi, Mellidağ mevkiinde 33 bin metrekarelik bir alanda kurulan güneş enerji santralinin 1 megavatlık ilk etabı Kasım ayı itibariyle elektrik üretimine başlamış ve ulusal elektrik ağına bağlanmıştı. Projenin 1 megavatlık ikinci etabı ise önümüzdeki Mart ayında üretime hazır hale gelecek ve Haziran ayında sisteme entegre edilecek. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Murat Demir, "Ulusal ağa verilen elektrik miktarı Büyükşehir Belediyesi'nin hesabında toplanacak. Elektrik miktarını dağıtım şirketine bedel üzerinden satıp, elde edilen gelirle sulama kooperatiflerin tarımsal sulamada kullandığı elektrik bedelini ödeyeceğiz. Toplam 2 megavatlık üretimden 2 milyon 700 bin kilovat saat yıllık üretim kapasitesi bekliyoruz" dedi.

Çiftçiye elektrik yükü olmayacak

3 megavatlık yeni bir güneş enerji santraliyle ilgili çalışmalara başladıklarını söyleyen Demir, "Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ile birlikte toplam 3 megavatlık güneş enerji santrali kurmak için protokol imzaladık. Proje çalışmaları başladı. 2017 yılı içerisinde bu projenin de tamamlanmasını hedefliyoruz. Proje tamamlandığında toplam 5 megavat elektrik üretim kapasitesine ulaşacağız. 6 milyon 750 bin kilovat saatlik yıllık toplam üretim olacak. Sorumluluğumuzdaki sulama birliklerinin kullandığı elektriği Büyükşehir Belediyesi karşılayacak" şeklinde konuştu.