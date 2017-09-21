Antalya Doğu Ve Güneydoğu’dan 2 Bin 750 Çocuğu Ağırlayacak

Antalya Valiliği, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 21 ilden seçilecek 15 yaş ve altı...

Antalya Valiliği, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 21 ilden seçilecek 15 yaş ve altı 50 bin çocuğun yer alacağı "Biz Anadolu'yuz Projesi"nin toplantısını gerçekleştirdi. Antalya, Bitlis ve Şırnak'tan gelecek 2 bin 750 çocuğu misafir edecek.

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının uhdesinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki 21 ilden seçilecek 15 yaş ve altı 50 bin katılımcının ülkenin farklı şehirlerini ziyaret etmelerini sağlayacak "Biz Anadoluyuz Projesi" start alıyor. Proje kapsamında iller arasında kardeşlik köprüsünün kurulması ve kardeşlik ruhunun geliştirilmesi, terör örgütlerinin istismarından ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması, kardeşlik ve huzura katkı sunulması, iller arasında kültürel ve ortak değerlerin paylaşılması hedefleniyor. Yine proje kapsamında Antalya Şırnak ve Bitlis'ten 2750 çocuğu ağırlayacak.

Antalya Valiliği koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi, , resmi kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ile ulusal haber ajanslarının desteğiyle gerçekleştirilecek olan organizasyonun ilk toplantısı valilik binasında yapıldı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in de katımıyla yapılan toplantıda projenin detayları planlandı.

İçişleri bakanlığınca 180 günlük eylem planı kapsamında "Biz Anadolu'yuz Projesi"nin hayata geçirildiğini söyleyen Karaloğlu, "Bu çerçevede Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde bulunan 21 ilden 15 yaş ve altı, daha önce il dışına çıkmamış, faaliyetlere ve ziyaretlere katılmamış, terör mağduru aile mensupları ile şehit ve gazi yakını çocuklarımız öncelikli olacak. 50 bin katılımcı öğrencimizin, ülkemizin 21 şehrini ziyaret etmeleri hedeflendi. Bitlis ve Şırnak valiliklerini belirlediği çocukların Antalya ziyaretinde amacımız iller arası kardeşlik köprüsünü oluşturmak ve birlik beraberlik ruhunun geliştirilmesine katkı sağlamak. Kardeşlik ve huzurun tesisini sağlamak. Terör örgütlerinin istismarından ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması, arzulanan bilincin kazandırılması ile iller arasında kültürel ve ortak değerlerin paylaşılmasını sağlamaktır. Eğer varsa şehirlerarası, bölgelerarası bir ön yargı bunun çözümüne katkı sağlamaktır. Bugünkü toplantıda Antalya'ya gelecek çocuklarımızın konaklaması, ulaşımı, güvenliği, sağlığı, hediyesine kadar kurumlararası işbirliğini konuştuk, planlamasını görüştük " dedi.

"4 ay boyunca haftada 200 çocuk ağırlanması planlanıyor"

Haftada 200 çocuğun 15 hafta boyunca ağırlanması planlandığını dile getiren Karaloğlu, "Bitlis'ten bin 500 ve Şırnak'tan da bin 250 öğrenci olmak üzere ilimizde 2 bin 750 öğrenciyi misafir edeceğiz. Bu rakam öğretmenler ve görevlilerle birlikte 3 bini bulacaktır. Her grubu 2 gece 3 gün ağırlayacağız. Çocuklarımızı 5 yıldızlı otelde ağırlamaya çalışacağız. Antalya'nın tarihi yerlerinin yanı sıra ünlü simaları ve etkinliklerle çocuklarımıza güzel zaman geçirmelerini sağlamak için elimizden geleni yapacağız. 2 bin 750 öğrencinin sorunsuz olarak ilimizde misafir edilebilmesi için ilk etapta 200'er kişilik kafileler halinde ziyaret planladık" dedi.