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Antalya Döşemealtı Beyaza Büründü

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Antalya Döşemealtı Beyaza Büründü
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde etkili olan dolu, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde etkili olan dolu, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Döşemealtı'nın Killik, Camili, Ekşili ve Karaveliler Mahallelerinde dolu etkili oldu. İlçe dolunun ardından beyaza bürünürken, çiçek açan meyve ağaçları ile beyaz görüntü, doyumsuz bir manzara oluşturdu. Döşemealtı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri dolu nedeniyle kapanan yolları iş makineleriyle açtı. Döşemealtı Belediyesine ait greyder yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yolları temizledi.

Mahallede bulunan bir ahır, aşırı yağışa dayanamayarak yıkılırken doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar hayvanlarını ahırlara götürmekte güçlük çekti.

Döşemealtı'nda öğleden sonra güneşle birlikte gökkuşağının ortaya çıkması kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Antalya Döşemealtı Beyaza Büründü

Antalya Döşemealtı Beyaza Büründü

Antalya Döşemealtı Beyaza Büründü

Antalya Döşemealtı Beyaza Büründü

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