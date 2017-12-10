Antalya Emniyetinden Beton Bloklara Peyzaj

Antalya Emniyet Müdürlüğü binasının önüne olası terör saldırılarına karşı yerleştirilen beton bloklar çiçeklerle kaplanarak görsellik kazandırıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü binasının önüne olası terör saldırılarına karşı yerleştirilen beton bloklar çiçeklerle kaplanarak görsellik kazandırıldı.

Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi Vatan Bulvarı üzerinde yer alan İl Emniyet Müdürlüğü'nün ön bölümü olası terör saldırılarına karşı yaklaşık 1 yıl önce dev beton bloklarla kapatılmıştı. Yayaların yoğun olarak kullandığı kaldırımın bir bölümünü de kaplayan beton bloklar kısa süre önce emniyet yetkilileri tarafından yapay çiçeklerle kaplandı. Adeta çiçek bahçesine dönen beton bloklar vatandaşın da beğenisini topladı.