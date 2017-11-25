Antalya Emniyeti’nden Şehirlerarası Otobüs Terminalinde Hanutçulukla Mücadele Toplantısı

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri Şehirlerarası Otobüs Terminali Toplantı Salonunda "Hanutçuluk İle Etkin Mücadele" toplantısı gerçekleştirdi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri Şehirlerarası Otobüs Terminali Toplantı Salonunda "Hanutçuluk İle Etkin Mücadele" toplantısı gerçekleştirdi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, SGK İl Müdürlüğü, Ulaştırma Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurum/şirket/firma yetkililerinin üst düzey katılımıyla "Hanutçuluk İle Etkin Mücadele" toplantısı gerçekleştirdi. Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bazı otobüs firmalarının müşteri kazanmak ve satış yapmak amacıyla, hanutculuk diye tabir edilen yöntemleri kullandığı, daha önceki tarihlerde yapılan denetim ve kontrollerde tespit edilmiş ve 2017 yılı içerisinde 421 kişiye 45 bin 889 TL "İdari Yaptırım (Para) Cezaları" uygulanmıştı.

Yapılan denetim ve kontrollerde hanutculuk yapan şahısların bu yönteme devam ettiği ve mevcut yaptırımların yeterli olmaması üzerine ilgili şirketlerin/firmaların ve kurum yetkililerinin daha detaylı bilgilendirilmesi, uygulanacak olan yaptırımlar hakkında bilgi verilmesi amacıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda şehirlerarası otobüs terminalinde faaliyet gösteren firma/şirket yetkililerine ilgili mevzuatlar ve denetimler hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılırken, Sosyal Güvenlik Kurumu, Ulaştırma Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından uygulanacak cezai yaptırımlar izah edildi. Belediye görevlileri ise yapılacak denetim ve kontrolleri detaylı olarak anlatırken, Emniyet ekipleri güvenlik, asayiş, meydana gelen olaylar ve yapılacak çalışmalar, hanutçulara karşı uygulanacak tedbirleri ayrıntılı olarak belirtti.