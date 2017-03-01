Antalya İçin Yağış Uyarısı

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü yarın Antalya il merkezi ile doğu ilçeleri için yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü yarın Antalya il merkezi ile doğu ilçeleri için yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Tahmin Merkezi yarın saat 05.00 ile 21.00 arasında Antalya il merkezi ve doğu ilçelerinde yağış uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Bölgemizde Perşembe günü görülecek olan yağışların bölge genelinde kuvvetli (21-50 mm/m); Antalya il merkezi ve doğusu, Burdur'un Çeltikçi, Ağlasun ve Bucak ilçeleri ile Isparta'nın Eğirdir, Aksu ve Sütçüler ilçeleri çok kuvvetli (51-75 mm/m) olması tahmin edilmektedir. Yağışlar aynı gün akşam saatlerinde etkisini azaltarak bölgemizi terk edecektir. Meydana gelebilecek ani sel, taşkın, su baskını, yıldırım, dolu, hortum ve çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları gerekmektedir."