Antalya Merkezli 3 İlde Kaçak Akaryakıt Operasyonu

Antalya merkezli 3 ilde gerçekleştirilen kaçak akaryakıt operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı, 161 bin 360 litre kaçak akaryakıta el konuldu.

Antalya merkezli 3 ilde gerçekleştirilen kaçak akaryakıt operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı, 161 bin 360 litre kaçak akaryakıta el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri menşei belli olmayan petrol ve petrol ürünlerinden kaçak akaryakıt üretimi yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik çalışma başlattı. Antalya merkezli Konya ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, H.C, B.C, İ.A, M.D, B.A, A.U, M.S. ve A.K.'yı gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Antalya'ya getirilirken, operasyonda 161 bin 360 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.