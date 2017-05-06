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Antalya Merkezli Fetö Operasyonu: 10 Hakim Ve Savcı Gözaltına Alındı

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Antalya Merkezli Fetö Operasyonu: 10 Hakim Ve Savcı Gözaltına Alındı
Antalya merkezli yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 12 hakim...

Antalya merkezli yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 12 hakim ve savcıdan 10'u gözaltına alındı. Firari 1 hakim ile 1 başsavcı ise aranıyor.

HSYK'nın FETÖ soruşturmaları kapsamında Kumluca Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut S., Manavgat Adliyesinden Cumhuriyet Savcısı Abdullah K., ile Hakim Özlem B., Alanya Adliyesinden Hakimler Mustafa K., İsmail B., Mehmet Y., Afyonkarahisar Adliyesinden Cumhuriyet Savcısı Muhammed Ali Ö., Mersin Adliyesinden Vergi Mahkemesi Üyesi Nadir Ş.,İdare Mahkemesi Üyesi Mehmet Samet S., Hakim Mehmet O., Tarsus Adliyesinden Hakim Şerife Gökçen O., ve Cumhuriyet Savcısı Ahmet H.,meslekten ihraç edildi.

İhraç edilen hakim ve savcılar hakkında çıkartılan gözaltı kararının ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri dün gece harekete geçti. Antalya, Afyonkarahisar ve Mersin'de düzenlenen operasyonlarda 10 hakim ve savcı gözaltına alınarak Antalya TEM Şube Müdürlüğüne getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin sorguları devam ederken firarda olan Kumluca Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut S. ile Alanya Adliyesi hakimlerinden Mustafa K.'yı arama çalışmaları devam ediyor.

Şüphelilerin ev ve araçlarına yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildiği bildirildi.

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