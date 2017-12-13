Antalya Merkezli Fetö Operasyonunda 51 Gözaltı

Antalya'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında 36'sı muvazzaf asker, eski asker, polis ve sivil şüphelilerin olduğu 65 kişiden 51'i,...

Antalya'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında 36'sı muvazzaf asker, eski asker, polis ve sivil şüphelilerin olduğu 65 kişiden 51'i, 24 ilde 99 adrese eş zamanlı yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelilerin 2013 ile 2017 yılları arasında ankesörlü telefonlar ile market ve büfelerdeki sabit kontörlü telefonlar vasıtasıyla iletişim kurdukları, bu yolla örgütsel toplantılar düzenleyerek örgütsel faaliyetler yürüttükleri ileri sürüldü.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüten ve aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu şüphelilerin tespit edilerek yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında 36 muvazzaf asker, 25 eski asker ile asker, polis okulları öğrencisi, 4 sivil şahıstan oluşan toplam 65 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanması için Antalya merkezli 24 ilde 99 adrese TEM Şube ekipleri tarafından eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonlarda 51 şüpheli gözaltına alınırken, 14 şüpheli hakkında ise arama ve yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin 2013-2017 yılları arasında Antalya'da bulunan çeşitli ankesörlü, market, büfelerdeki sabit kontörlü telefonlar vasıtasıyla iletişim kurdukları, bu yolla örgütsel toplantılar düzenleyerek örgütsel faaliyetler yürüttükleri belirlendi.