  • BIST 108.313
  • Altın 153,536
  • Dolar 3,8493
  • Euro 4,5167
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 13 °C

Antalya Merkezli Fetö Operasyonunda 51 Gözaltı

» »
Antalya Merkezli Fetö Operasyonunda 51 Gözaltı
Antalya'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında 36'sı muvazzaf asker, eski asker, polis ve sivil şüphelilerin olduğu 65 kişiden 51'i,...

Antalya'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında 36'sı muvazzaf asker, eski asker, polis ve sivil şüphelilerin olduğu 65 kişiden 51'i, 24 ilde 99 adrese eş zamanlı yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelilerin 2013 ile 2017 yılları arasında ankesörlü telefonlar ile market ve büfelerdeki sabit kontörlü telefonlar vasıtasıyla iletişim kurdukları, bu yolla örgütsel toplantılar düzenleyerek örgütsel faaliyetler yürüttükleri ileri sürüldü.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüten ve aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu şüphelilerin tespit edilerek yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında 36 muvazzaf asker, 25 eski asker ile asker, polis okulları öğrencisi, 4 sivil şahıstan oluşan toplam 65 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanması için Antalya merkezli 24 ilde 99 adrese TEM Şube ekipleri tarafından eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonlarda 51 şüpheli gözaltına alınırken, 14 şüpheli hakkında ise arama ve yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin 2013-2017 yılları arasında Antalya'da bulunan çeşitli ankesörlü, market, büfelerdeki sabit kontörlü telefonlar vasıtasıyla iletişim kurdukları, bu yolla örgütsel toplantılar düzenleyerek örgütsel faaliyetler yürüttükleri belirlendi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonu13 Aralık 2017 Çarşamba 14:53
  • Eli Bıçaklı Gaspçı Tutuklandı13 Aralık 2017 Çarşamba 14:53
  • Beton Mikserini Kardan Böyle Çıkardılar13 Aralık 2017 Çarşamba 14:48
  • Erkek Kılığına Giren Kız Kardeşler, Motosikletle Kadınları Gasp Etti13 Aralık 2017 Çarşamba 14:48
  • Başkent’te Hırsızlık Operasyonu13 Aralık 2017 Çarşamba 14:48
  • Şanlıurfa’da Suriyelilerin İl Dışına Çıkmamalarına Yönelik Uygulama13 Aralık 2017 Çarşamba 14:48
  • Başkent’te Kaçak İçki Operasyonu13 Aralık 2017 Çarşamba 14:48
  • Hastaneye Götürülen Çocuk Dönüş Yolunda Kazada Can Verdi13 Aralık 2017 Çarşamba 14:43
  • Kastamonu’da Besyo Öğrencileri Kaza Geçirdi: 4 Yaralı13 Aralık 2017 Çarşamba 14:43
  • Diyarbakır’da Eski Tanker Patladı: 2 Çocuk Yaralı13 Aralık 2017 Çarşamba 14:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti