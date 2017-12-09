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Antalya Merkezli Otomobil Dolandırıcılığına: 7 Tutuklama

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Antalya Merkezli Otomobil Dolandırıcılığına: 7 Tutuklama
Antalya, Manisa, Burdur ve İzmir'in Selçuklu ilçesinde otomobil satışında dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 7 kişi sevk edildikleri adli makamlarca...

Antalya, Manisa, Burdur ve İzmir'in Selçuklu ilçesinde otomobil satışında dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 7 kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Antalya, Manisa, Burdur ve İzmir'in Selçuklu ilçesinde oto dolandırıcılığı yaptıklarını belirledikleri bir grubu takibe aldı. Şüphelilerin popüler bir otomobil alım satım sitesini kullanarak, ilanlarda gördükleri araç sahipleri ile telefonda görüşüp araca talip olduklarını söyledikleri öğrenildi. Satıcı ile yüz yüze görüşen zanlılar, devir işlemleri için ise noterde mesai saatinin bitimini bekledi. Parayı elden almayan satıcı, zanlıların havale ile ödeme yapma isteklerini kabul etti. Zanlıların havale talimat dekontunu gören satıcının, aracının satışını gerçekleştirdiği öğrenildi. Satışı alan zanlıların kısa süre sonra bu işlemi geri çekerek, sabah erkenden notere giderek, aldıkları aracı başka bir kişiye sattıkları tespit edildi.

Satıcının polise başvurması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, Antalya merkezli Manisa, Burdur ve İzmir'in Selçuklu ilçesinde H.G., C.K., F.E., M.A., A.D., İ.K. ve H.G. "yi gözaltına aldı. Örgütün elebaşı olduğu iddia edilen H.G.'nin 18 ayrı suçtan arandığı tespit edilirken, zanlılar "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve bu örgüte üye olmak" suçlamalarından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, örgütle bağlantısı olduğu belirlenen N.Ö.'nün ise cezaevinde olduğu tespit edildi.

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