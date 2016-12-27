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Antalya Polisi, Uzman Çavuşu Silahla Yaralayan Zanlı İçin Alarma Geçti

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Antalya Polisi, Uzman Çavuşu Silahla Yaralayan Zanlı İçin Alarma Geçti
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde cinayetten aranan bir kişi, jandarmanın "dur" ihtarına silahla karşılık verdi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde cinayetten aranan bir kişi, jandarmanın "dur" ihtarına silahla karşılık verdi. Olayda yaralanan bir uzman çavuş, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, kaçan şahıs için polis ve jandarma ekipleri geniş çaplı arama başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Konyaaltı ilçe jandarma ekipleri, Denizli'de kasten adam öldürme suçuna karıştığı iddia edilen A.Ç.'nin Aşağı Karaman köyünde bulunduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine şahsın saklandığı eve gelen ekipler, zanlıya "telsim ol" çağrısında bulundu. Şahıs ise ekiplerin çağrısına silahla karşılık verdi. Açılan ateşte bir jandarma uzman çavuş ayağından yaralandı. Zanlı ise yaşanılan karmaşadan yararlanarak ormanlık arazi içerisine kaçıp, izini kaybettirdi.

Kaçan zanlı için geniş çaplı arama başladı

Ekipler, yaralanan uzman çavuş için 112 ekiplerinden yardım istedi. 112 ekipleri tarafından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan uzman çavuş tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan zanlıyı yakalamak için jandarma ekipleri köyde olmak üzere polis ekipleri ilçe giriş ve çıkışlarında arama çalışması başlattı. Çalışma kapsamında, ilçeye bölgeden gelen araçlar ve şahıslar didik didik arandı. Şüpheli kişilerin GBT sorgusu yapıldı. Öte yandan, haber merkezi tarafından polis ekiplerine uzman çavuş için kan anonsu yapıldı. Kanı uyuşan polisler, kan vermek için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gelerek kan verdi. Ekiplerin, kaçan şahsı arama çalışması devam ediyor.

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