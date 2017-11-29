Antalya Valiliğinden Yol İzin Belgesi Olmayan Suriyelilere Bilet Satış Yasağı

Antalya Valiliği tarafından alınan kararla yol izin belgeleri olmayan Suriyeli yabancıların ulaşım şirketleri tarafından kara, deniz, tren ve hava yolu...

Antalya Valiliği tarafından alınan kararla yol izin belgeleri olmayan Suriyeli yabancıların ulaşım şirketleri tarafından kara, deniz, tren ve hava yolu ile Antalya dışına çıkartılmaları yasaklandı. Yasağa uymayanlara idari para cezası uygulanacak.

Antalya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada kararın il sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve işlenen suçun aydınlatılması amacıyla alındığı kaydedildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Antalya'da yolcu taşımacılık faaliyetinde bulunan kara, deniz, hava ve demiryolu taşımacılığı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, araç kiralama işletmeciliği, taksi durakları gibi ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklar tarafından, geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli yabancılara yanlarında "Yol İzin Belgeleri" olmaksızın bilet satışı yapılması ve taşımacılık suretiyle Antalya ili dışına çıkarılmaları yasaklanmış olup, yasaklara uymayanlara idari para cezası uygulanacaktır."