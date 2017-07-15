Antalya’da 15 Temmuz Demokrasi Anıtı’na Yoğun İlgi

Antalya Kepez Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Şehit Ömer Halisdemir Caddesi, 15 Temmuz Şehitleri Caddesi ve 15 Temmuz Demokrasi...

Antalya Kepez Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Şehit Ömer Halisdemir Caddesi, 15 Temmuz Şehitleri Caddesi ve 15 Temmuz Demokrasi Anıtı'nın açılışı gerçekleştirdi. Tank anıtına vatandaşların ilgisi de yoğun oldu.

Kepez ilçesi Yenimahalle Semt Pazarı'ndaki açılış törenine, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ,Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer ve vatandaşlar katıldı.

Kepez Belediyesi, 15 Temmuz darbe girişiminin simgelerinden biri olan tankın üstüne çıkan ve tankın altın yatan insanları simgeleyen Demokrasi Anıtı'nın açılışını gerçekleştirildi. Tankı gören vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek, bu anı ölümsüzleştirdi.

"Uluslararası bir komplo"

Törende konuşan Vali Karaloğlu, 15 Temmuz gecesi bu ülkenin vahşi bir kalkışmayla karşı karşıya kaldığını aktararak," Bu ülke ok darbe görmüştür. Ama böylesini hiç görmedi ve yaşamadı. Bu ülkenin insana- kendi tankı topu tüfeğiyle hiç öldürülmemişti. O gece hainler bunu yaptılar. Basit bir darbe girişimi değil başarısız olmuş bir darbe girişimi değil ülkeye işgale hazırlamak için emperyalist güçlerle organize edilmiş bir uluslararası bir komploydu.Bu millet öncelikle Allah'ın yardımıyla sonra cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın casaretiyle, milletimizin kararlılığıyla bunu elinin tersiyle itti. 15 Temmuz akşamı karanlık başlayan gece, 16 Temmuz sabahında urlu bir sabaha muhteşem bir dirilişe dönüşmüştür. Senesinde yaptığımız etkinliklerle unutmayacağız, unutturmayacağız. Şehitlerimizi, gazilerimizi aziz milletimizi unutmayacağız. O gece bu millete hainlik eden, bu milletin kaynaklarından beslenip sonra bu millete hainlik eden hainler cüruhunu ve onların lideri konumundaki Amerika'daki sümüklü herifi de unutmayacağız.İhaneti unutursak emin olun bu hainle yine kendilerini kullanacak alalarını babalarını bulurlar, benzerini bu millete yapabilirler" dedi.

Milletvekili Enç, başlangıcı karanlık olan bir gecenin milletin yazdığı destanla aydınlığa büründüğünü hatırlattı.

Enç, o geceyi hiçbir zaman unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını vurguladı.

"Milletin gücüne yenik düştüler"

Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, 15 Temmuz Destanı'nın yazıldığı bugünde anlamlı bir törende bir arada olduklarını ve bir haftadır yapılan etkinliklerle 15 Temmuz'u hatırladıklarını ve bütün sene boyunca hatırlamaya devam edeceklerini kaydetti.

15 Temmuz'un sıradan bir destan olmadığını vurgulayan Türel, "Malazgirt'te yazılan destan sırasıyla devam etmiştir. Eğer Çanakkale Destanı'nı unutsaydık, Kurtuluş Destanı'nı unutsaydık, Türkiye Cumhuriyeti Destanı'nı yazamazdık. Bugün burada hep birlikte birlik beraberlik huzur içinde oturuyorsak bunu tabi ki cumhuriyete borçluyuz. Ancak bu ülkenin gelişmesini istemeyenler her zaman demokrasi ve cumhuriyete göz dikmişler ve toplumun sinir uçlarını dokunmak suretiyle farklılıklarımızı ayrışma nedeni göstererek bu ülkeyi bölmeye çalıştılar. 15 Temmuz destanı bu açıdan, Türkiye'nin geleceği için genç nesiller için unutulmamalı, unutturulmamalıdır. Allah bir kez daha ülkemize böyle felaketler göstermesin. Bu hainler, bu caniler milletten daha büyük güç olmadığını cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 15 Temmuz akşamında görmüşler ve hesap edemedikleri milletin gücüne yenik düşmüşlerdir. O nedenle 15 Temmuz demokrasi milli beraberlik günüdür"ifadelerine yer verdi.

"Başaramadılar,başaramayacaklar"

Türel şöyle devam etti: "15 Temmuz bizim için demokrasi ile taçlandığı milletimizin birlik ve beraberlik içinde en güzel şekilde sergilendiği bir gündür. 15 Temmuz işgal provasıyken cumhurbaşkanımızın kararlılığıyla, dirayeti ve milletin gücüyle demokrasi bayramına dönüşmüştür. Daha güçlü demokrasi için birlik ve beraberliğimiz daha da güçlü şekilde sergilenmesi için Cumhuriyet Meydanı'nda olacağız. Bu gafillere alçaklara, başaramadılar bundan sonrada bu güce milletin gücüyle başaramayacaklarının mesajını bugün bir kez daha Antalya olarak vereceğiz."

"Yaşam alanı"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 15 Temmuz'un birinci yıl dönümünde anlamlı bir çalışmanın açılışında bir arada olmaktan onur duyduğunu söyledi.

O günlerin hatırasını yaşatan güzel bir anıtı açtıklarını dile getiren Tütüncü, " Aziz milletimizin 15 Temmuz 2016 gecesi cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimiz yazdığı zafer altın harflerle yazıldı. O gecenin hatırasını yaşatmak için girişimlerde bulunuyoruz. Güneş ve Hastane Caddelerimiz daha önce açılmıştı. Sokak görünümündeki bu caddelerden birine, Ömer Halisdemir, diğerine 15 Temmuz Şehitler Caddesi ismini verdik. Birisi bin 700 diğeri 2 bin 500 metre uzunluğundaki caddelerin açılışını yaptık. Burada tanımsız bir meydan vardı. Hemen pazar yerini yaptık, ardından bir cami inşa etmeye başladık. Yakındaki 140 bin metrekarelik alanın kent meydanı yapmak için çalışmalara başladık. Ceyhan Caddesini 1400 metre uzunluğunda yeraltına almayı hedefliyoruz. 140 bin metrekare alanı Kepezlilere hediye etmiş olacağız" dedi.

"Dokuma Par'ka demokrasi müzesi geliyor"

Demokrasi Müzesi'ni de 140 bin metrekarelik bir alana kazandıracaklarının altını çizen Tütüncü, "Burası Kepez'in yeni yaşam merkezi olacak. 15 Temmuz'u sembolize eden bir anıtı şehrimize kazandırmayı uygun gördük. Anıt Antalyalı bir heykeltıraş Kemal Genç önderliğinde belediye atölyelerinde kendi çalışanlarımız tarafından yapıldı. Somut bir figür oluşturuldu. Biz ikinci yıl için çok önemli kapsamlı program hazırladık. Türkiye'de ilk olarak bir hizmet müjdesi olarak, Antalya dokuma fabrikasını güzel bir kültür sanat merkezi haline getiriyoruz. Altı müzenin yanına yedinci müzeyi ekleyeceğiz. Simi de 15 Temmuz Görsel Sanatlar Müzesi olacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Karaloğlu ve beraberindeki protokol ilk önce iki caddenin açılış kurdelesini kesti. Ardından protokol anıtın üzerindeki örtüyü törenle kaldırdı. Fiberglas ve metalden 4 ayda 25 kişilik bir ekip tarafından yapılan , 2.5 ton ağırlığındaki tank ve üzerindeki insanlardan oluşan anıta vatandaşların ilgisi de büyük oldu. Vatandaşlar darbe girişiminin simgelerinden biri olan anıt önünde bol bol öz çekim yaptı.