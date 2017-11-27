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Antalya’da 264 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

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Antalya’da 264 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi
Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Korkuteli ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde A.D. isimli şahsın kaçak içki imal ederek satışını...

Antalya'da 264 litre çeşitli cinslerde kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Korkuteli ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde A.D. isimli şahsın kaçak içki imal ederek satışını yaptığı istihbaratına ulaştı. Korkuteli Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla A.D.'nin ikametinde yapılan aramada 245 litre şarap, 17 litre rakı, 2 litre viski ve kaçak içki imalatında kullanılan düzenek, 1 adet tüplü ocak, 1 adet 15 litrelik tencere, 2 adet huni, 4 adet termometre ele geçirildi. İfadesinin ardından savcılığa sevk edilen ve 18 bin 879 lira ceza kesilen A.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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