Antalya’da 41 Suriyeli Göçmen Yakalandı

Antalya'nın Kaş ilçesinden Meis Adası'na şişme botla gitmeye çalışan Suriyeli 41 kişi yakalandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinden Meis Adası'na şişme botla gitmeye çalışan Suriyeli 41 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Kaş'tan Meis Adası'na lastik botla geçmeye çalışan 41 Suriyeliyi yakaladı. Sahil Güvenlik ekipleri, sabaha karşı Kaş'ın Hidayet Koyu yakınlarında lastik bot içerisinde Suriye uyruklu göçmenlerin olduğunu tespit etti. Meis Adasına gitmeye çalıştıkları öğrenilen 41 Suriyeli göçmen, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kaş Limanı'na çıkarıldı.