Antalya’da Abd’nin Kudüs Kararı Protesto Edildi

Antalya'da ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı yönündeki açıklamasını protesto etti.

Antalya'da ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı yönündeki açıklamasını protesto etti.

Antalya'da vatandaşlar Akdeniz Dayanışma Platformu öncülüğünde Muratpaşa Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından yürüyerek Kapalı Yol havuz başında bir araya geldi. AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse ile İbrahim Aydın'ın destek verdiği protestoda Türk ve Filistin bayrakları taşıyan yaklaşık 300 kişilik grup sık sık, "Kudüs bizimdir bizim kalacak" sloganı attı.

Burada kalabalığa hitap eden İnsani Yardım Vakfı Antalya Şubesi Başkanı Mehmet Yıldırım, ABD Başkanı Donald Trump'ın hukuksuz Kudüs açıklamasının, insanlık vicdanını yaraladığını ve bölgedeki sorunları derinleştirdiğine dikkat çekti.

Bugün Kudüs'ün düşünün tam 100. Yılı olduğunu ifade eden Yıldırım, "Bu gün tesadüfi bir gün değil, bu gün planlı bir gün. Bizlere meydan okuyanların, posta koymak isteyenlerin bilinçlice seçtikleri bir gün. Bu gün İslam dünyasının dağınıklığından istifade edilip, zelil kılınmak istendiği, alay edilmek istendiği bir gün. İnsanlık tarihinin en kanlı, en şedit dönemlerinin yaşandığı bir zaman dilimindeyiz. Şiddeti daha da derinleştirerek kanlı iktidarlarını sürdürmek isteyen bir zihniyet, Kudüs üzerinden yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor, işte bunu gören, tarihsel gerekçelerini bilen ve dünyanın bu devrine itiraz eden vicdan sahiplerinin sesi olarak ihtarda bulunmak üzere burada toplandık"

"Kalbimizin ilk başkentini siyonist'lerin işgalinden kurtaracağız"

İsrail'i devlet olarak tanımadıklarını kaydeden Yıldırım, "ABD Evangeiistlerie ittifak halindeki siz Siyonist Yahudilerin yönettiği kukla bir devlettir. Demek ki ABD eşittir İsrail'miş. Aralarında fark yokmuş. Artık ABD halkı, İsrail'in başkentinin Washington olduğunu idrak etmeli.

"Etraf mübarek kılınan", ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'y; bağrında barındıran Kudüs, bırakın İsrail'in başkenti olmasını, Filistinlilere bile ait değildir.

Kudüs, İslam'ındır. Kudüs, insanlığındır. Kudüs, ilk kıblemiz, kalbimizin ilk başkentidir. Kudüs, dünya barışının düğüm noktasıdır. Bu emanet iyilere, erdemlilere verilmiştir, ahlaksızlara, katil sürüsüne değil. Siz Kudüs'ü başkent edinmekle orası başkentiniz olur mu sanırsınız. Başkenti öyle lafla olan biten bir şey mi bilirsiniz. Başkent önce yüreklerde başlar, O'nun acısı, sızısı önce yüreklerde coşar. Mekanlar sahiplerine göre değer kazanır."

Açıklamanın ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı.