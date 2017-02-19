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Antalya’da Aldattığı Kocası Tarafından Öldürülen Kadın Afyonkarahisar’da Toprağa Verildi

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Antalya’da Aldattığı Kocası Tarafından Öldürülen Kadın Afyonkarahisar’da Toprağa Verildi
Antalya'da kendisini aldattığı kocası tarafından silahla vurularak öldürülen 29 yaşındaki Cemile Ş., memleketi Afyonkarahisar Bolvadin ilçesine bağlı...

Antalya'da kendisini aldattığı kocası tarafından silahla vurularak öldürülen 29 yaşındaki Cemile Ş., memleketi Afyonkarahisar Bolvadin ilçesine bağlı Kurucaova köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, Antalya'nın Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2218 Sokak üzerindeki bir apartmanın önünde meydana geldi. İddiaya göre, Afyonkarahisar'da yaşayan 31 yaşındaki eşi Vural Ş.'yi başka bir kadınla kendi yatağında basan 29 yaşındaki Cemile Ş., eşiyle kavga etmeye başladı. Eşini kimseye söylememesi için tehdit eden Vural Ş.'nin 10 gün boyunca karısına şiddet uyguladığı öne sürüldü. Şiddete daha fazla dayanamayan Cemile Ş., Antalya'da oturan kız kardeşinin evine kaçtı. Dün eşinin yanına gelip geri götürmek isteyen Vural Ş., bacanağının evinde kalan eşiyle evin önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cemile Ş., polisi arayarak eşi hakkında şikayetçi oldu. Vural Ş. ise belinden çıkardığı tabancayla, kardeşinin evine girmekte olan eşine 3 el ateş etti. Kendisine engel olmak isteyen bacanağı Mustafa Ş.'ye de 3 el ateş ederek vuran Vural Ş., olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine çağrılan ambulansla hastaneye götürülen Cemile Ş., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yine ambulansla hastaneye kaldırılan Mustafa Ş.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, Vural Ş. ise polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Kocası tarafından öldürülen talihsiz kadın Bolvadin ilçesine bağlı Kurucaova köyünde toprağa verildi.

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