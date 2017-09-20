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Antalya’da Alman Uyruklu Bilgisayar Mühendisinin Şüpheli Ölümü

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Antalya’da Alman Uyruklu Bilgisayar Mühendisinin Şüpheli Ölümü
Antalya'da yerleşik yaşayan Alman uyruklu 55 yaşındaki bilgisayar mühendisi Ernst Ruhland evinde ölü bulundu.

Antalya'da yerleşik yaşayan Alman uyruklu 55 yaşındaki bilgisayar mühendisi Ernst Ruhland evinde ölü bulundu. Ruhland'ın balkonunda bulunan 3 adet güvenlik kamerası dikkat çekti. Ruhland'ın evine daha önce hırsız girdiği için güvenlik amacıyla 6 ay kadar önce kamera taktırdığı öğrenildi.

Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi 1312 Sokak üzerindeki 19 Numaralı apartmanın birinci katında yaşayan Ruhland'dan, iki gündür haber alamayan ve dairesinden kötü kokular geldiğini fark eden komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi dairenin kapısının kilitli olduğunu belirledi. Çilingir yardımıyla girilen dairede Ruhland'ın cansız bedenine ulaşıldı. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Ruhland'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"Antalya aşığıydı"

Ernst Ruhlan'ın yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de bulunduğu ve 1 yıldır da Gençlik Mahallesi'ndeki evinde yaşadığı öğrenildi. Çevresindekilere Antalya aşığı olduğunu söyleyen Ruhland'ın, sevilen bir kişilik olduğu kaydedildi.

"Camındaki sinekler şüphelendirdi"

Her gün Ruhland'ın marketinden alışveriş yatığını söyleyen Celal Yıldırım, "Antalya aşığı olduğunu söylerdi. 8 yıldır Antalya'da yaşıyordu. Bir yıldır da bu binadaydı. Çok iyi bir insandı. 3 gün önce sabah alışveriş yaptı, bir daha kendisini görmedim. Sabah bina içinden kötü kokular vardı. Birde komşumuz Ruhland'ın pencerelerinde sinek var deyince şüphelendik ve polise haber verdik." dedi.

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