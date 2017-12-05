  • BIST 105.215
  • Altın 159,049
  • Dolar 3,8803
  • Euro 4,5978
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 14 °C

Antalya’da Asayiş Uygulamaları: 68 Gözaltı

» »
Antalya’da Asayiş Uygulamaları: 68 Gözaltı
Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2-3 Aralık tarihlerinde asayişin sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen uygulamalarda 68 kişi gözaltına...

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2-3 Aralık tarihlerinde asayişin sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen uygulamalarda 68 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, 2-3 Aralık tarihlerinde asayişin sağlanmasına yönelik, eğlence yerlerine yönelik yaptıkları uygulamalarda kaydı sorgulanan 4 bin 586 kişiden, arama kaydı bulunan 42 kişi gözaltına alındı. Uygulamalarda ayrıca hacizli 6 araç tespit edildi ve eksiklikleri olduğu tespit edilen 9 işletmeye cezai işlem uygulandı. Uyuşturucuya yönelik çalışmalarda ise 55 gram esrar, 2,5 gram eroin, 1 gram kokain ve 8 uyuşturucu hap ele geçiren polis ekipleri, bu olaylarla ilgili 10 kişiyi gözaltına aldı.

Aynı tarihlerde aile içi şiddet ve darp olaylarından dolayı 9 kişi gözaltına alınırken, Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki bir marketten pompalı tüfekle soygun yaparak kaçan bir şahsı da yakalayan polis ekipleri, yakalanan çalıntı araçtaki 3 kişiyi de 4 kuru sıkı tabanca, bir av tüfeği, bir havalı tüfek, bıçak ve tabancalara ait 7 fişekle gözaltına aldı.

Ayrıca, bir kurumun camını taşla kırarak girmeye çalışan 3 hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonucu, bir alışveriş merkezinden hırsızlık yapan şüpheli ise güven timlerinin çalışması sonucu yakaladı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Antalya Merkezli 3 İlde Kaçak Akaryakıt Operasyonu05 Aralık 2017 Salı 08:18
  • Yolcu Dolu Minibüsü Tehlikeye Sokan Otomobil Sürücüsü Kamerada05 Aralık 2017 Salı 08:13
  • Gaziantep-nizip Karayolunda Bir Minibüs İle Kamyonet Çarpıştı. Kazada Her İki Araçta Bulunan 5 Kişi Öldü, 3 Kişi Yaralandı. Kazanın Ardından Yarılılar Hastanelere Kaldırılırken, D-400 Karayolu Ulaşıma Kapandı. Cumhuriyet Sav05 Aralık 2017 Salı 08:03
  • Peynir Bidonlarından 82 Kilo Esrar Çıktı05 Aralık 2017 Salı 08:03
  • Trabzon’un Tonya İlçesinde Pkk’ya Ait Sığınak Bulundu05 Aralık 2017 Salı 07:53
  • Başkent’te Çalıntı Otomobili Ateşe Verdiler05 Aralık 2017 Salı 07:43
  • Başkent’te Orduevi Nizamiyesinde Nöbetçi Asker İntihar Etti05 Aralık 2017 Salı 07:33
  • Gazinoda Çalışan Travestiyi Vurup Hastane Bahçesine Attılar05 Aralık 2017 Salı 02:23
  • 20 Metre Yükseklikten Yolu Düşen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti05 Aralık 2017 Salı 00:28
  • Kastamonu’da Bir Konak, Çıkan Yangında Kullanılamaz Hale Geldi05 Aralık 2017 Salı 00:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti