  • BIST 88.531
  • Altın 143,219
  • Dolar 3,6013
  • Euro 3,7821
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 11 °C

Antalya’da Balıkesir’i Temsil Edecekler

» »
Antalya’da Balıkesir’i Temsil Edecekler
Balıkesir Yeni Spor Salonunda yapılan Muay Thai Gençler-Büyükler İl Şampiyonasına 7 kulüpten 65 sporcu katıldı.

Balıkesir Yeni Spor Salonunda yapılan Muay Thai Gençler-Büyükler İl Şampiyonasına 7 kulüpten 65 sporcu katıldı. Sikletlerinde şampiyon olan sporcular, 17-26 Mart 2017 tarihinde Antalya ilinde yapılacak olan Feti Sekin Muay Thai Türkiye Şampiyonasında Balıkesir'i temsil edecekler.

Balıkesir Gençlik ve Spor Kulübü, Karesi Gençlik ve Spor Kulübü, Edremit Alışkan Spor Merkezi, Altınoluk Irmak Spor Kulübü, Savaştepe Belediye Spor Kulübü, Burhaniye Halk Eğitim Merkezi ve Altıeylül Halk Eğitim Merkezi'nin katıldığı müsabakalar kıyasıya geçti. Turnuva hakkında bilgi veren Muay Thai İl Temsilcisi ve Milli Takım antrenörü Gürcan Demirsıkan, "Türkiye Şampiyonası için İlimizi en iyi temsil edecek sporcuları seçiyoruz. 5 Aralıkta Olimpiyat Komitesi tarafından tanınan Muay Thai branşımız Dünyada ve ülkemizde büyük bir ivme kazanırken buna paralel olarak ilimizde de büyük ilgi görmeye başladı. 3 yıl içinde lisanslı sporcu sayımız 600'ü geçti. 3 tane Balıkesirli sporcumuz milli takımda ülkemizi temsil etti. Gençler tarafından büyük bir ilgi gören Muay Thai sporu geleceğin sporu olmaya aday" dedi.

17-26 Mart 2017 tarihinde Antalya'da yapılacak olan Feti Sekin Gençler-Büyükler Muay Thai Türkiye Şampiyonasında Balıkesir'i 18 sporcunun temsil edeceğini söyleyen Demirsıkan, "Bu turnuvadan ilimize şampiyonluk madalyaları ile dönmek istiyoruz" dedi.

Antalya’da Balıkesir’i Temsil Edecekler

Antalya’da Balıkesir’i Temsil Edecekler

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara’da 25 Şubat’ta Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak22 Şubat 2017 Çarşamba 17:38
  • Eleşkirtli Kadınlar Umreye Uğurlandı22 Şubat 2017 Çarşamba 17:33
  • Suriye’ye 5 Tır İnsani Yardım Malzemesi Gönderildi22 Şubat 2017 Çarşamba 17:33
  • Daşdelen, “Hocalı Katliamının Üstünden Bin Yılda Geçse Unutulmayacaktır”22 Şubat 2017 Çarşamba 17:33
  • Ak Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer:22 Şubat 2017 Çarşamba 17:33
  • Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Hayvan Hastanesi’nin Açılışını Yaptı22 Şubat 2017 Çarşamba 17:33
  • Mevsimlik İşçi Olarak Çalıştırılan Çocuklar İçin Çalıştay Yapıldı22 Şubat 2017 Çarşamba 17:33
  • Antalya’da Balıkesir’i Temsil Edecekler22 Şubat 2017 Çarşamba 17:28
  • Başkan Öz’den, Başkan Kayda’ya Taziye Ziyareti22 Şubat 2017 Çarşamba 17:28
  • Perşembe Pazarı Esnafına Müjdeli Haber22 Şubat 2017 Çarşamba 17:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti