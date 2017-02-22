Antalya’da Balıkesir’i Temsil Edecekler

Balıkesir Yeni Spor Salonunda yapılan Muay Thai Gençler-Büyükler İl Şampiyonasına 7 kulüpten 65 sporcu katıldı.

Balıkesir Yeni Spor Salonunda yapılan Muay Thai Gençler-Büyükler İl Şampiyonasına 7 kulüpten 65 sporcu katıldı. Sikletlerinde şampiyon olan sporcular, 17-26 Mart 2017 tarihinde Antalya ilinde yapılacak olan Feti Sekin Muay Thai Türkiye Şampiyonasında Balıkesir'i temsil edecekler.

Balıkesir Gençlik ve Spor Kulübü, Karesi Gençlik ve Spor Kulübü, Edremit Alışkan Spor Merkezi, Altınoluk Irmak Spor Kulübü, Savaştepe Belediye Spor Kulübü, Burhaniye Halk Eğitim Merkezi ve Altıeylül Halk Eğitim Merkezi'nin katıldığı müsabakalar kıyasıya geçti. Turnuva hakkında bilgi veren Muay Thai İl Temsilcisi ve Milli Takım antrenörü Gürcan Demirsıkan, "Türkiye Şampiyonası için İlimizi en iyi temsil edecek sporcuları seçiyoruz. 5 Aralıkta Olimpiyat Komitesi tarafından tanınan Muay Thai branşımız Dünyada ve ülkemizde büyük bir ivme kazanırken buna paralel olarak ilimizde de büyük ilgi görmeye başladı. 3 yıl içinde lisanslı sporcu sayımız 600'ü geçti. 3 tane Balıkesirli sporcumuz milli takımda ülkemizi temsil etti. Gençler tarafından büyük bir ilgi gören Muay Thai sporu geleceğin sporu olmaya aday" dedi.

17-26 Mart 2017 tarihinde Antalya'da yapılacak olan Feti Sekin Gençler-Büyükler Muay Thai Türkiye Şampiyonasında Balıkesir'i 18 sporcunun temsil edeceğini söyleyen Demirsıkan, "Bu turnuvadan ilimize şampiyonluk madalyaları ile dönmek istiyoruz" dedi.