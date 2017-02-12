AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca, "Kutlu Yürüyüş Yolunda Şehir Şehir Kalkınma" sloganıyla Antalya'da düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Çiğdem Karaaslan, toplantı sonrasında Samsun'dan toplantıya katılan belediye başkanlarıyla beraber günün anısına Başbakan Binali Yıldırım ile fotoğraf çektirdi. Başbakan ile fotoğraf karesinde Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar ve Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis yer aldı.
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Antalya'da Başbakanla Samsun pozu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Başbakan Binali Yıldırım ile 'Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı
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