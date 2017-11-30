Antalya’da ’Bylock’ Operasyonunda 3 Tutuklama

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak ve Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçlarından yürütülen...

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak ve Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçlarından yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçerisinde öğretmen, hemşire, sağlık memuru ve serbest meslek mensubu olan ve örgüt mensuplarının kullandığı kriptolu haberleşme programı Bylock'u kullandığı değerlendirilen 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden 2'si adli kontrol kararı verilmesi, 3'ü ise TCK 314/2 maddesi kapsamındaki eylemleri iddiasından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Antalya 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tamamlanan sorgularının ardından şüphelilerden C.D., A.K. ve S.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler S.A. ve S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.