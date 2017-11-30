  • BIST 103.984
  • Altın 160,621
  • Dolar 3,9270
  • Euro 4,6734
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 9 °C

Antalya’da ’Bylock’ Operasyonunda 3 Tutuklama

» »
Antalya’da ’Bylock’ Operasyonunda 3 Tutuklama
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak ve Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçlarından yürütülen...

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak ve Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçlarından yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçerisinde öğretmen, hemşire, sağlık memuru ve serbest meslek mensubu olan ve örgüt mensuplarının kullandığı kriptolu haberleşme programı Bylock'u kullandığı değerlendirilen 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden 2'si adli kontrol kararı verilmesi, 3'ü ise TCK 314/2 maddesi kapsamındaki eylemleri iddiasından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Antalya 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tamamlanan sorgularının ardından şüphelilerden C.D., A.K. ve S.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler S.A. ve S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şüpheli Poşetten Tüp Ve Kablo Çıktı30 Kasım 2017 Perşembe 22:43
  • Adana’da Bir Kişi Boşanma Aşamasındaki Karısı Tarafından Öldürüldü30 Kasım 2017 Perşembe 22:23
  • Gazze’de Hava Saldırısı: 3 Yaralı30 Kasım 2017 Perşembe 22:18
  • Fetö’nün ‘Işık’ Ve ’Gaybubet’ Evlerine Operasyon: 12 Gözaltı30 Kasım 2017 Perşembe 22:18
  • Çakıcı Hakkında Paylaşım Yapan Kişiye Kendini Vurdurduğu Öne Sürülen Bir Kişi Daha Tutuklandı30 Kasım 2017 Perşembe 22:18
  • Bayburt’ta Yangın30 Kasım 2017 Perşembe 22:18
  • Nevşehir’de Trafik Kazası: 1 Yaralı30 Kasım 2017 Perşembe 22:13
  • Nevşehir’de 2 Üniversite Öğrencisine Araba Çarptı30 Kasım 2017 Perşembe 22:08
  • Devrilen Traktörün Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti30 Kasım 2017 Perşembe 21:53
  • Esenler’de Tır Üst Geçide Takıldı30 Kasım 2017 Perşembe 21:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti