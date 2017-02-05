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Antalya’da Deaş Operasyonu: 10 Gözaltı

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Antalya’da Deaş Operasyonu: 10 Gözaltı
Antalya'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda Suriye uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda Suriye uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) tarafından DEAŞ terör örgütü yanlısı olarak faaliyet gösterdiği ve haklarında eylem hazırlığında oldukları şeklinde bilgiler bulunan şüphelilere yönelik Antalya'nın Kumluca, Kaş ve Alanya ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Antalya merkezli yapılan operasyonlarda DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Suriyeli uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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