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Antalya’da Emek Ve Demokrasi Güçleri’nden Kudüs Açıklaması

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Antalya’da Emek Ve Demokrasi Güçleri’nden Kudüs Açıklaması
Antalya'da Emek ve Demokrasi Güçleri, ABD Başkanı Donald Trump'un Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Tel Aviv'deki büyükelçiliklerini Kudüs'e...

Antalya'da Emek ve Demokrasi Güçleri, ABD Başkanı Donald Trump'un Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Tel Aviv'deki büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma kararını protesto etti.

Attalos Heykeli önünde düzenlenen ve kalabalık bir topluluğun katıldığı eylemde sloganlar atıldı, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail'e tepki gösterildi. "ABD'nin Kudüs kararı provokasyondur" pankarttı açan grup, sık sık " Katil ABD Orta Doğu'dan defol', " Filistin halkı yalnız değildir', " Yaşasın halkların kardeşliği" sloganları attı.

Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri adına açıklama yapan Kadir Öztürk, ABD'nin kendisinin aldığı ve 22 yıldır uygulanmayan, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olduğuna dair kararının halkların bir arada yaşama iradesine açıkça saldırı şeklinde hayata geçirmesinin provokasyon olduğunu dile getirdi.

Filistinlilerin, İsrail'in 1948 ve 1967'den beri işgali altındaki topraklarda zor şartlarda yaşamaya mahkum edildiğini aktaran Öztürk, "İsrail'in Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren yerleşim ve yapılanma programları,ABD'nin değişmeyen desteğiyle hayata geçirilmiş ve geçirilmektedir. Nerenin başkent olacağına ABD yada İsrail politikacıları değil orada yaşayan halklar karar vermelidir. Provokasyon derhal durdurulmalı, Filistin halkının meşru talepleri kabul edilmeli, Filisin ve İsrail halklarının bir arada ve barış içinde yaşamaları için gerekli siyasi adımlar atılmalıdır. Barışın önündeki engel oluşturan tüm tutum ve politikaları kınıyoruz" diye konuştu.

Öztürk, tüm dünya kamuoyunu baskı ve savaş politikalarına karşı seslerini yükseltmeye davet etti.

Açıklamanın ardından bir süre daha slogan atan grup olaysız dağıldı.

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